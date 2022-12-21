Никто из свердловчан не вошел в рабочую группу по защите прав участников СВО

Ни один политический или общественный деятель из Свердловской области не попал в состав рабочей группы, которую создал президент Владимир Путин для социальной и правовой защиты участников специальной военной операции и членов их семей.

Распоряжение о создании такого института было опубликовано на официальном портале правовой информации. Руководителем рабочей группы назначен секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. В ее состав вошли: вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев; заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол; военкоры ВГТРК Евгений Поддубный и Александр Сладков; руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов; создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и другие, всего в составе 31 человек.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области самыми активными защитниками прав мобилизованных показали себя депутат Государственной думы Максим Иванов, регулярно пишущий о них в своем телеграм-канале, и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Ни один из них в состав рабочей группы не попал.

Сам Максим Иванов заявил «Новому Дню», что невключение его в состав группы никак не повляет на его активность. «Присутствие или отсутствие в этой комиссии не означает, что мы перестанем заниматься этой темой. Создан орган, который будет способствовать эффективному взаимодействию органов публичной власти и организаций. В рамках его работы будут решаться вопросы и медицинской реабилитации участников спецоперации, и их социального обеспечения», – сказал он. Иванов также добавил, что коммуникации между депутатами Госдумы и членами правительства выстроены, и он как депутат всегда может обратиться для решения каких-то проблем мобилизованных в органы исполнительной власти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»