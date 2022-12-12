Татьяна Мерзлякова: 580 свердловчан, мобилизованных по ошибке, вернулись с передовой

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что за два месяца удалось вернуть с фронта 580 мужчин, которые были мобилизованы по ошибке. Речь идет о многодетных отцах , сотрудниках с бронью и непригодных по состоянию здоровья.

«С начала мобилизации к нам на горячую линию поступило 13 тысяч звонков. Сначала было много сообщений об ошибочной мобилизации. Хочу сказать, что в Свердловской области реально возвращают людей с передовой, если этот человек демобилизован военкоматом», – заявила омбудсмен.

По ее словам, родственникам ошибочно мобилизованных нужно отправлять документы военному комиссару. Если эти документы соответствуют рекомендациям Генштаба, собирается призывная комиссия и рассматривает обращения. В Свердловской области было уже три заседания призывных комиссий, по итогам двух 580 свердловчан демобилизовали. Итоги работы третьей комиссии аппарат уполномоченного пока не получил.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что достаточно много вопросов поступает о мобилизации мужчин, у которых должна быть отсрочка по состоянию здоровья. Но в этих случаях военнообязанным нужно было вовремя актуализировать медицинские данные в военкомате. «Медицинские службы «за ленточкой» больше нацелены работать с ранеными, а не лечить застарелые болячки», – добавила она.

Некоторых военнослужащих, испытывающих проблемы со здоровьем на фронте, госпитализируют по месту пребывания. Так, у одного мобилизованного из Верхней Пышмы случились почечные колики, у другого военнослужащего открылось язвенное кровотечение. Обоих лечили в Луганской районной больнице.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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