Срубить, арендовать или заказать доставку: где взять новогоднюю елку

До Нового года осталось чуть больше недели, самое время ставить елку. «Новый День» подготовил обзор всех площадок, где можно раздобыть настоящее праздничное дерево – с адресами и ценами.

Срубить в лесу

С 16 декабря разрешено рубить елки в лесничествах. Это самый бюджетный, но и самый ресурсозатратный способ. В этом году метровое дерево обойдется менее чем в 62 рубля, ель в два метра – в 123 рубля.

Поездка за новогодним деревом может превратиться в предпраздничный тур выходного дня для всей семьи. Чтобы срубить елку для личного пользования, надо обратиться в лесничество, заполнить заявление, оплатить, а после лесничий покажет, где можно рубить. Делать это придется самостоятельно, пролезая с топором по сугробам к лесной красавице. Посмотреть, где находятся лесничества, можно на карте.

Сходить на базар или вызвать курьера

Елочные базары уже открылись, одним из первых – точка рядом с «Гринвичем». Цена новогоднего дерева, будь то ель или сосна, – 800 руб. за метр, за «элитное» просят 1700 рублей, композиции из веток стоят от 700 до 1700 рублей.

Стоимость деревьев в других местах сопоставима. Карты елочных базаров нет, но обычно они открываются в каждом районе города неподалеку от торговых центров, ключевых остановок и других мест с высокой проходимостью. Кроме того, елки продаются и в магазинах, например, в Obi самая дешевая ель стоит 999 рублей, ель Удмуртская – 4299, двухметровая пихта Фразера – почти 8000. В «Леруа Мерлен» за 850 рублей можно купить сосну высотой 175-200 см, такой же высоты ель будет на 100 рублей дороже, а пихта – от 2375 за дерево в 120 см.

Живые деревья можно также купить с доставкой на дом. Например, «Самокат» доставлял елки высотой в полтора метра, правда, сейчас их уже раскупили.

Взять в аренду

Еще один вариант – взять живую ель в аренду. Авторы объявлений обещают, что осыпаться елка не будет – она не срублена, а с корнями, живая. Услуга становится все популярнее, например, на «Авито» в Екатеринбурге спрос на аренду елки только в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 178%, а объявлений об аренде дерева за этот же период стало больше на 114%. В объявлениях предлагают, например, ели в кадках высотой от 1,5 до 3,5 м, зеленые или голубые. Предприниматели готовы сами и привезти елку, и увезти, когда праздники закончатся. Иногда в объявлениях указывается, что арендованное дерево при желании можно выкупить. А в одном из объявлений владельцы хвойных обещают сделать дерево персональным, закрепить его за конкретной семьей и в следующем году доставить его же.

Елки в аренду стоят от 1000 рублей, как и сосны, пихты – от 2000 рублей, услуги курьера оплачиваются отдельно.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»