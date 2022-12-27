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Вторник, 27 декабря 2022, 11:43 мск

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Работу екатеринбургского метро в новогоднюю ночь не продлят

В этом году метрополитен Екатеринбурга в новогоднюю ночь будет работать как обычно, то есть закроется ровно в полночь, а откроется 1 января в 6 утра.

«В новогоднюю ночь, 31 декабря 2022 года, наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен – до 00:00. С 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня, с 06:00. Исключение составит первая половина дня 1 января 2023 года, когда количество подвижных единиц на линии уменьшится на 50%. При этом первые рейсы отправления сохраняются», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители транспортных предприятий просят горожан заранее продумывать вопросы новогодней логистики и поздравляют с наступающими праздниками.

Напомним, в прошлые годы 31 декабря метро работало дольше обычного и закрывалось только в час ночи, чтобы те, кто встречал Новый год на площади 1905 года, мог уехать домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Новый год

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