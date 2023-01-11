«Здоровье – это волнует каждого из нас». Как менялись ответы губернатора на вопросы о проблемах доступности медицины

В конце этой недели в Екатеринбурге пройдет традиционная пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева, посвященная итогам прошлого года. Как показывает практика, доступность медицинской помощи и, реже, качество ее оказания – одни из самых больших проблем, а потому из года в год вопросы об этом задают главе региона представители СМИ из разных территорий. «Новый День» изучил стенограммы последних пяти лет, чтобы проследить, как решается ситуация.

2018

Журналисты из газеты «АиФ-Урал» рассказали историю о гибели 27-летней многодетной матери, которой слишком поздно был поставлен онкологический диагноз. «Я хочу, чтобы вы, Евгений Владимирович, обратили внимание на эту ситуацию. Она очень контрастно подчеркивает ситуацию с диагностикой онкологии», – просил тогда журналист.

Он же просил объяснить, как решаются проблемы доступности высокотехнологичной медпомощи для жителей территорий.

Вот что ответил губернатор: «Мы строим фельдшерско-акушерские пункты, нужно туда привезти специалистов, их там закрепить. В 2018 году мы… закончим схему маршрутизации, приобретем еще 11 передвижных ФАП, которые будут вести прием жителей в очень малых населенных пунктах численностью от 100 человек. Мы будем продолжать строительство ФАПов, будем закреплять специалистов в межмуниципальных центрах и просто в малых городах через приобретение жилья, через предоставление каких-либо льгот, например, выплату подъемных и так далее. Сегодня для того, чтобы наладить эту работу, безусловно, наши малые и средние города нужно напитать специалистами. И это ключевой раздел программы «Пятилетка развития». Я вас уверяю, что задачи, которые сегодня сформулированы мной новому министру здравоохранения и всему социальному блоку – одни из самых важных».

2019

За год ситуация с кадрами, конечно, не решилась. Вопрос о доступности помощи задавали журналисты «ГТРК Урал», которые напомнили, что из-за недоработки врачей в Реже погиб один пациент, один остался инвалидом. Телевизионщики просили рассказать, что делается в области для привлечения специалистов, которых так не хватает.

Ответ Евгения Куйвашева был таким: «…Мы в нашей программе «Пятилетка развития», в наших государственных программах предусмотрели серьезные средства для закрепления специалистов в малых городах и селах нашего региона. Мы сегодня выделяем жилищные сертификаты – не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу, фельдшерам, медсестрам, для закрепления их на той или иной территории. Мы сегодня увеличили дополнительный набор в медицинский вуз для целевиков. И мы за 5 лет планируем закрыть острую нехватку узких специалистов. Нам не хватает онкологов, кардиологов, не хватает невропатологов, нейрохирургов. Это в межмуниципальных центрах. А в малых, средних городах необходимо наполнять врачами общих практик, терапевтов, средним медицинским персоналом. Не везде есть рынок жилья, я хочу сказать, не во всех населенных пунктах можно купить жилье. Министерство строительства разработало ряд типовых проектов строительства домов для наших медицинских работников. И мы уже с этого года впервые выдали 80 сертификатов на приобретение жилья. Будем продолжать это и в следующем году. Это наказ, который я получил в ходе своей предвыборной кампании в позапрошлом году. И поверьте, эта тема будет сквозным образом идти через всю мою работу в текущем году и последующем. Я с этой темы, что называется, не слезу».

2020

В начале года, который впоследствии станут называть пандемийным, губернатор Евгений Куйвашев без вопросов, во вступительном слове стал говорить о здравоохранении. «Главная проблема в здравоохранении сегодня, конечно, это кадры, и мы вместе с федеральным министерством увеличили целевые наборы. По итогам работы комиссии по приему абитуриентов 2019 года увеличили почти на 250 человек, дополнительно сделали губернаторский набор за счет средств областного бюджета. И каждый год мы будем наращивать поддержку врачей и среднего медицинского персонала, и поощрять тех людей, которые поедут работать в сельскую местность, в малые населенные пункты. По инициативе нашей партийной организации, фракции «Единая Россия» мы выделили деньги на приобретение жилья для медицинских работников, не только врачей, но и среднего медицинского персонала в малых и средних населенных пунктах, и выполняем этот план. Каждый год размер этой программы составляет 200 миллионов рублей, и в бюджете этого года эти деньги тоже будут. По мере подготовки молодых специалистов мы эту программу будем наполнять и увеличивать. Также работает программа «Земский доктор». Это все стимулирующие программы», – сказал он.

2021

Год спустя, правда, выяснилось, что все эти меры работают не везде. Журналисты артемовской газеты «Егоршинские вести» рассказали, что ситуация с оказанием медпомощи на селе и даже в отдаленных районах города не улучшается. «В селе Большое Трифоново у нас уволились два фельдшера, ранее два врача ЛПУ в поселке Красногвардейском. Приостановлена работа ФАП в поселке Кирово. Плюс на пресс-конференции президента жители деревень Липино и Луговой записали свое обращение, что не могут получить доступную медицинскую помощь, которая когда-то была на селе. С начала года у нас уволилось 16 врачей в городе. В общем, ситуация швах», – рассказали журналисты и попросили дать варианты решения проблемы.

Вот что ответил губернатор. «И врачи, и фельдшеры, и медсестры, и вообще медицинские работники, да и любые люди – и журналисты, и чиновники, и мэры, и губернаторы, они увольняются и переходят на другую работу. Это нормальная ротация. И идут они туда, где лучше жить, туда, где больше уделяют внимания, там, где больше обращают внимание на качество жизни тех же врачей. Я уже говорил неоднократно о том, что вопрос обеспечения кадров, это не только вопрос учебы в медицинских образовательных учреждениях – не только в колледжах, не только в университетах и в академиях. Это вопрос поддержки, постоянной поддержки. Это выделение подъемных средств, что мы, собственно, и делаем сейчас. Это увеличение объема выпуска специалистов как высших, так и средних специальных учебных заведений. Это создание комфортной городской среды, это наличие детских садов, наличие школ, для того, чтобы человек, приезжая в малый населенный пункт, не чувствовал себя обделенным по качеству жизни по сравнению с большими городами. И эта работа комплексная, одним махом ее не решить, ведь мы и предпринимаем соответствующие решения», – сказал он.

После Евгений Куйвашев вновь перечислил то, что делается – увеличение целевого набора, расширение квот на подготовку узких специалистов, рассказал, что взамен уволившихся 12 врачей пришли 11 или 12 специалистов, а перебои в работе передвижных ФАПов были связаны с тем, что сломалась машина. «Если такие факты есть, безусловно, мне о них нужно сообщать сразу, чтобы мы могли реагировать. Кто-то мне не хочет говорить, где-то боится, может быть, сказать, но нужно звонить на прямую линию, нужно писать письма. Обращайтесь, я всегда очень быстро реагирую на подобного рода вопросы», – добавил он.

2022

Подводя итоги 2021 года, Евгений Куйвашев снова заговорил сам о работниках здравоохранения. «В прошлом году мы учредили и впервые присудили специальные премии для уральских врачей. Они будут ежегодно вручаться. Всего 66 премий по 270 тысяч рублей получили в этом году. За год 39 человек получили средства на покупку жилья. Еще 120 медицинских работников получили пособия на обзаведение хозяйством. Мы в 2021 году потратили много сил на борьбу с коронавирусом, но на пандемии свет клином сошелся. Мы не останавливались в вопросах модернизации нашей медицинской службы. Только за прошлый год мы переоснастили 14 новых сосудистых центров, открыли еще 8 центров сердечной недостаточности, капитальные ремонты проведены на 87 объектах наших медицинских учреждений. Вертолеты санавиации доставили более 750 человек по самым разным причинам. Бесплатными лекарствами мы обеспечили более полумиллиона человек. Это только часть проделанной работы. Я уверен, что в ходе сегодняшней пресс-конференции вы обязательно будете задавать вопросы в области медицины, я постараюсь на них ответить», – сказал он.

И действительно вопросы были, но суть их оказалась прежней. Журналисты из газеты «Кировградские вести» рассказали, что даже в новой современной детской поликлинике не хватает врачей, как и во всей городской больнице. «В этом году несколько «целевиков» после окончания учебы отказались возвращаться в Кировград. В общем, такая проблема существует. Какое решение вы видите?» – спросили у губернатора.

Вот его ответ: «Целевые наборы дают свой эффект, но, к сожалению, есть такие, которые не хотят возвращаться. По разным причинам: кто-то замуж вышел здесь и нашел свое счастье, кто-то ищет более высокооплачиваемую работу в частной медицине и так далее, и просто хочет переехать, разные причины есть, осуждать здесь сложно. Нужно создать условия, для того чтобы люди выполнили свои обязанности. Во-первых, я дал такое поручение нашему минздраву, для того чтоб они предусмотрели более серьезные санкции к тем, кто оказывается… финансовые санкции я имею в виду, кто отказывается от работы по целевому направлению. За тебя государство заплатило, ты отучился, получил хорошую профессию, очень востребованную, важную и нужную, будь добр, исполни ту часть договора, которую с тобой заключило государство. И самая важная часть – сделать так, чтобы жизнь в каждом населенном пункте была такова, чтобы люди, заканчивая высшее учебное заведение, с удовольствием возвращались обратно. Там была бы возможность получить образование для детей, заняться спортом, были современные удобные услуги, магазины, товары, транспортная доступность, вот над этим надо работать. Это в целом качество жизни. И вот, дергая одну проблему, как нехватка медицинских кадров, за этим следует решение ряда других проблем, которые сегодня есть в каждом муниципалитете. И мы над этим работаем и будем работать».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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