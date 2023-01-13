Приговор экс-схиигумену Сергию огласят на следующей неделе

Суд над бывшим схиигуменом Среднеуральского женского монастыря Сергием (Николаем Романовым) и его пресс-секретарем Всеволодом Могучевым подходит к концу.

В понедельник, 16 января, в Измайловском районном суде Москвы состоятся судебные прения по этому уголовному делу. Государственный обвинитель назовет срок, к которому он просит приговорить подсудимых. Оглашение приговора судом, вероятнее всего, также состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеграм-канал адвокатского бюро «Бабиков и партнеры», которое представляет интересы подсудимых. «Учитывая, что процесс проходил в закрытом режиме, судом будет оглашена только вводная и резолютивная части приговора. Мотивы вынесения приговора будут представлены судом в письменном виде защите, гособвинителю и подсудимым», – добавляют защитники.

Как уже сообщал «Новый День», нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме.

В начале декабря судебный процесс перевели в закрытый режим. Причиной стало ходатайство прокурора Галины Матусевич. Она указала, что сторонники Романова призывают «к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса», а также «неоднократно проводили непонятные манипуляции» с автомобилем прокурора.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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