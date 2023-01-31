На Урале в 2,5 раза выросло число жертв киберпедофилов. Как защитить детей

Уже к восьми годам большинство детей пользуются Сетью самостоятельно, без контроля родителей – таковы данные Лиги безопасного интернета. И почти любой ребенок может стать жертвой преступников – мошенников, наркосбытчиков, извращенцев. «Новый День» рассказывает, как обезопасить ребенка от угрозы из Сети, не потеряв его доверия.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уточняет, что число уголовных дел по фактам киберпреступлений против уральских детей растет. Только по данным правоохранительных органов в 2019 году было возбуждено 142 уголовных дела, а в 2021 – уже 206. Львиную долю их составляют преступления против половой неприкосновенности детей, в том числе развратные и насильственные действия сексуального характера и понуждение к ним, изготовление порнографии – 44, 61 и 47 случаев соответственно в 2021 году. Совокупно киберпреступлений против половой неприкосновенности детей стало больше в 2,5 раза, чем в 2019-м. Кроме того, в том же году было три случая доведения до самоубийства с помощью соцсетей.

Психотерапевт Галина Демина рассказывает, что любой преступник, какими бы ни были его намерения в отношении ребенка, прежде чем перейти к требованиям, как правило, сначала располагает жертву к себе. «Преступник узнает, чем ребенок интересуется, в чем он нуждается, – в откровенном разговоре, в деньгах, в любви. Каждый ребенок клюнет на что-то свое. Уже потом может быть шантаж и давление. И ребенок может первоначально не почувствовать угрозы. В интернете он чувствует себя в безопасности: он у себя дома, в теплом кресле, защищен стенами, через которые никто не пройдет. К тому же создается иллюзия анонимности, что тоже дает чувство безопасности», – говорит специалист.

По ее словам, чаще всего жертвами киберпреступников становятся дети, у которых нет контакта с родителями. «На реабилитации все дети, попавшие в ситуации насилия в интернете, отмечают, что уже после этих случаев родительского внимания становится больше – если раньше мама и папа, приходя с работы, спрашивали, поел ли ребенок и сделал ли уроки, то потом начинают общаться с ребенком, интересоваться его жизнью, чувствами. У нас был один ребенок, который стал жертвой насилия, – ему очень не хватало внимания родителей: они просто приходили с работы и просиживали вечера в интернете, а ребенок был предоставлен сам себе. Дети могут недополучать любовь в семье, и когда к ним в доверие начинает втираться педофил, когда они с ним начинают обмениваться чем-то сокровенным, ребенок подменяет этим родительскую любовь», – добавляет собеседница «Нового Дня».

Психотерапевт, автор книги «Что за X.Y…Z? Как родителям и детям понять друг друга» Ирина Тебенева подтверждает – очень многое зависит от отношений между ребенком и родителем. Неважно, идет ли речь о киберугрозах или других опасностях. «Важно то, что ребенок получает в ответ, когда приходит к вам с проблемой. Нужно научиться действовать и говорить так, чтобы ребенок делал это безбоязненно. Чтобы он знал, что его не отругают, а объяснят и помогут, даже если он не прав. Тогда он будет доверять, делиться, когда что-то не так», – подтверждает психотерапевт.

Она подчеркивает, что у ребенка не должно быть сомнений, что мама и папа на его стороне, и тогда не придется влезать в его переписку. «Я не сторонник отслеживать контент соцсетей детей и не советую этого делать – можно потерять доверие. Но если есть обоснованная тревога, что что-то угрожает жизни и здоровью ребенка, то, наверно, можно конфиденциальность отправить на второй план. Но лучше всего говорить с ребенком: «я о тебе беспокоюсь», «что бы ни случилось, ты можешь со мной поделиться», «самое страшное, что может случиться – я психану, но ты все равно мой любимый ребенок». И он должен всегда это знать. Я за честность, это самое простое», – добавляет собеседница агентства.

Технические специалисты объясняют, что возможностей незаметно отслеживать, чем занят ребенок в соцсетях и с кем общается, практически нет, а обходить программы родительского контроля умеют даже самые маленькие пользователи гаджетов. Но предпринять меры, чтобы сделать интернет более безопасным пространством для ребенка, родители все же могут, говорит директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Вера в современные технологии контроля и мониторинга за детским контентом имеет множество подводных камней. Практика показывает, что запрещать вообще бесполезно, наоборот, это может навредить. Ребёнок найдет способ обойти все эти запреты и никому уже не расскажет о том, что происходит с ним в интернете. Дети легко обходят возрастные ограничения, установив нужную дату рождения при регистрации аккаунта. Так что запрет вряд ли остановит школьника, к тому же если все его сверстники уже сидят в соцсетях. А вот вместе с ним зарегистрировать аккаунты – это уже более правильный, на мой взгляд, подход, это и более доверительная ситуация, и так взрослые будут знать, в каких соцсетях сидит их дочь или сын», – отмечает собеседник «Нового Дня».

Еще один важный пункт – обязательно обсуждать вопросы цифровой гигиены с ребенком. «Что не стоит переходить по сторонним ссылкам, что не стоит делать профиль общедоступным, что лучше закрыть его, ограничить возможность присылать сообщения от незнакомцев, запретить скачивать фотографии из его аккаунта, что стоит удалять геометки с фото и постов, – все нужные инструменты в соцсетях есть. И важно, чтобы ими пользовались», – добавляет Олег Седов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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