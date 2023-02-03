«В бою мат экономит до 7 минут», – эксперты обсудили, надо ли бороться с нецензурной лексикой

Сегодня отмечается всемирный День борьбы с ненормативной лексикой. Россияне используют ее довольно активно – только в прошлом году, по данным агентства «Социальные сети», в Рунете было опубликовано около 50 млн постов, содержащих нецензурную брань. По словам декана филфака УрФУ Анны Плотниковой, в последнее время мата в речи людей стало больше.

«Мат получил распространение – в том числе и адресный, и хотя это преследуется по закону, есть административные и уголовные статьи, а я выступаю также как государственный судебный эксперт, провожу экспертизы, [видно, что использовать] чаще стали. Чаще используется мат и в качестве междометий. Это свидетельствует о низкой культуре речи и с этим надо бороться», – заметила она.

Ее коллега из Института психологии УрГПУ Людмила Максимова, в свою очередь, была менее категорична – и объяснила, что мат помогает некоторым людям решать психологические задачи.

«Не зря ведь он столько столетий существует. Например, у подростков – это маркер взрослости, пока нет других возможностей эту взрослость выразить иначе. Это для некоторых попытка решения проблемы адаптации в профессиональной среде, в коллективе – если там все так говорят. Кто-то с помощью мата снимает уровень физической агрессии, насилия, потому что мат – это тоже средство агрессии. Плюс он решает задачу экономии времени на коммуникацию. Например, в бою замена некоторых конструкций матом дает до 7 минут экономии. Были исследования времен Афганской войны», – сказала психолог.

Впрочем, по ее словам, люди «когнитивно сложные» могут решить все указанные задачи иными способами. «Например, мат чаще используют агрессивные подростки, которые склонны к аддикциям и нарушению норм. Люди с более низким социальным интеллектом. Социально успешные же подростки реже используют. И есть прямая связь с негативизмом со стороны родителей», – добавила эксперт.

Также специалисты развенчали некоторые мифы, связанные с матом. Например, о том, что мат в славянскую речь пришел из тюркских языков. «Слово «мат» восходит к слову «мать» – самое обидное, что можно сказать, по отношению к матери», – отметила она.

В Рунете также популярна байка про исследование, якобы проведенное в годы Второй Мировой войны, когда некие филологи изучили длину слов в приказаниях, которые отдают командиры солдатам. «При внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения – и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, ученые пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, тогда как у японцев 10,8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради интереса они проанализировали русскую речь и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7,2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику – и длина слова сокращается до 3,2 символов в слове», – гласит популярная в Рунете история.

Там же приводится перевод: «32-й, е…и по этому …ю / 32-й, приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям». Однако Плотникова сообщила, что это все же байка и таких исследований в реальности не проводилось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»