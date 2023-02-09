Почему ангар для самолетов утепляли мхом и куда полетели первые чартеры – что вы не знали об авиации на Урале (ФОТО)

Сегодня, 9 февраля, в России отмечают 100-летие гражданской авиации. В Екатеринбурге почти все эти годы неразрывно были связаны с развитием аэропорта Кольцово и авиакомпании «Уральские авиалинии». Рассказываем о самых необычных фактах из их истории. Например, знали ли вы, что ангар для ремонта самолетов раньше утепляли мхом, а хвосты лайнеров чинили на улице? Что первый чартер из Екатеринбурга полетел в Дюссельдорф, а регулярный рейс – в Прагу? Эти и другие факты из развития авиации – читайте в нашем материале.

С чего начиналась гражданская авиация на Урале

9 февраля 1923 года Совет труда и обороны принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Эта дата стала считаться днем рождения гражданской авиации СССР. В том же году образовалось первое авиатранспортное предприятие страны – «Добролет», и появилась первая регулярная пассажирская линия Москва – Нижний Новгород.

В Свердловске формальной датой зарождения гражданской авиации можно считать 1928 год, когда началось строительство первого аэродрома там, где сейчас располагается аэропорт Кольцово. В 1941 году за три месяца здесь возвели взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием на 1000 метров. А в 1943 году появилось Свердловское объединенное авиапредприятие, из которого позднее были выделены авиакомпания «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово. Так что можно сказать: базовому екатеринбургскому перевозчику не 30 лет (бренд «Уральские авиалинии» появился в 1993 году), а 80.

В годы войны над Свердловском проходила трасса для перегонки самолетов из США

На время Великой Отечественной войны развитие гражданской авиации на Урале было поставлено на паузу. В те годы через Кольцово проходила воздушная трасса между Аляской и СССР для перегонки американских самолетов, которые США поставляли в Советский Союз по договору ленд-лиза. За аэропортом было закреплено звено тяжелых самолетов Ли-2.

Маршрут авиаперегона Типовая перегоночная группа

А вот после победы в 1945 году на этих же самолетах были выполнены первые пассажирские рейсы – из Свердловска в Казань, Москву, Уфу, Куйбышев, Саратов, Волгоград, Минводы.

Григорий Бахчиванджи Григорий Бахчиванджи на реактивном самолете

До 1960-х годов полет до Москвы занимал 8 часов

Екатеринбуржцы давно привыкли, что до Москвы можно долететь за два с небольшим часа. Но до 1964 года продолжительность перелета по маршруту Екатеринбург – Домодедово составляла 8 часов. Потому что приходилось совершать две пересадки. С началом освоения реактивного самолета Ту-104 этот перелет стал занимать всего два часа.

120-й летный отряд 1958 г. У штаба 120-го летного отряда. Первые бортпроводники 1985 г. Штаб 120-го летного отряда

Летный отряд и советские машины

Кстати, 120-й летный отряд был сформирован в Свердловске как раз в 1950-1960-е годы. Именно он одним из первых в стране начал эксплуатацию турбовинтового Ил-18. Самолет долгие годы оставался рабочей лошадкой советской гражданской авиации. В дальнейшем были освоены самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Як-40, Ту-154. С 1987 в Кольцово начались регулярные полеты на самолетах Ил-86, которые продолжались почти 20 лет.

Ил на взлете

Рождение «Уральских авиалиний»

Как уже говорилось выше, бренд базового перевозчика Екатеринбурга – «Уральских авиалиний» – появился в 1993 году. Именно тогда в результате разделения и приватизации Свердловского авиапредприятия были созданы два акционерных общества (второе – аэропорт Кольцово). Авиакомпания сохранила за собой основные службы с личным составом, несколько стоянок и воздушные суда: 14 самолетов Ту-154Б, четыре Ил-86, три Ан-24, четыре Ан-26, пять Ан-12.

1993 г. Образование авиакомпании

С того же 1993 года Кольцово получил статус международного аэропорта. А «Уральские авиалинии» в 1994 году совершили первый чартерный рейс из Екатеринбурга в Дюссельдорф (Германия), а спустя год летали уже в Турцию, Испанию, Грецию, Таиланд, Израиль и другие страны.

Первый рейс в Карловы Вары

Переход на Airbus

Да, первыми самолетами «Уральских авиалиний» были отечественные «тушки» и илы. Но уже тогда руководство авиакомпании понимало, что для конкуренции на авиарынке важны новейшая техника и безопасность полетов. Поэтому и обновление парка было постоянным. Первыми в марте 1995 года поступили новые Ту-154М. На самолетах были установлены двигатели с более высокой топливной эффективностью и лучшими шумовыми характеристиками. Авиакомпания сразу же организовала полеты на более дальние расстояния, началось освоение европейского рынка.

Прощание с Ту-154М

А новая эра «Уральских авиалиний» наступила в 2006 году: 18 ноября первый самолет Airbus А320 приземлился в аэропорту Кольцово. Последний отечественный самолет ушел из парка авиакомпании в 2011 году. Сейчас «Уральские авиалинии» насчитывают в своем авиапарке 52 самолета, из них двадцать три – А320, четырнадцать – А321 и четыре – А319, а еще три Airbus A320neo и восемь Airbus A321-neo.

Первый Airbus Airbus A321-neo. Фото: Юрий Ломакин

Новым самолетам – свой центр техобслуживания

С ростом объемов перевозок, увеличением количества авиационной техники было принято решение о строительстве полностью нового авиационного технического центра на месте старого здания. В 2015 году центр с административно-бытовым комплексом, складами запчастей и ангаром, рассчитанным на одновременное техническое обслуживание четырех А321, был введен в эксплуатацию. Сейчас «Уральские авиалинии» обладают технической базой, соответствующей всем международным стандартам. Это позволяет производить полное инженерное и необходимое техническое обслуживание не только воздушных судов «Уральских авиалиний», но и лайнеров других авиакомпаний.

2015 год. Открытие авиационно-технического центра 2015 год. Фото: Марина Лысцева

Первый ангар для ремонта самолетов утепляли мхом, а хвосты чинили на улице

Сейчас у «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге есть свой современный авиационный технический центр, но вряд ли всем известно, что первый ангар для ремонта самолетов утепляли изнутри мхом!

Ангар появился в Кольцово в 1949 году и был настоящим военным трофеем. Его смонтировали из металлоконструкций германского цеха по производству подводных лодок. В помещении было очень холодно, и чтобы приспособить его к суровой уральской погоде, для утепления использовали брикеты с высушенным мхом.

Но это была не единственная проблема ангара. Обнаружилось, что не все типы воздушных судов входили целиком в помещение, поэтому обслуживание хвостовой части производили на открытом воздухе. Только в 1970-х годах к старому ангару было пристроено железобетонное сооружение, после чего туда стал помещаться один самолет Ту-154. Этот производственный цех использовался «Уральскими авиалиниями» до 2013 года.

Уникальный тренажер для пилотов: таких в России единицы

В 2012 году авиакомпания «Уральские авиалинии» купила тренажер для пилотов – таких в России в то время не было. Комплектация симулятора соответствует серии самолетов Airbus А320. Это стало огромным шагом для развития как самой авиакомпании, так и региональной гражданской авиации, поскольку пилоты впервые смогли проходить обучение на земле. Комплекс оборудован тренажером-симулятором с реалистичностью полета до 95%.

Корпоративный центр с тренажерным комплексом эксплуатируется по 20 часов в сутки. Пилоты отрабатывают действия при отказе двигателя, гидросистем, электрики. Поэтому можно с уверенностью сказать: командиры воздушных судов «Уральских авиалиний» готовы к неординарным ситуациям.

Открытие тренажера Тренажер для пилотов Тренажер для пилотов

«Уральские авиалинии» входят в десятку лучших работодателей и в топ налогоплательщиков

Кстати, про сотрудников компании – их сегодня более 3500 человек. Это пилоты, инженеры, специалисты наземных служб и другие. По словам работников, даже в самые сложные времена руководство делает все, чтобы сохранять достойные условия труда. Возможно, поэтому «Уральские авиалинии» традиционно входят в первую десятку лучших работодателей Екатеринбурга. А еще авиакомпания входит в топ крупнейших налогоплательщиков и Екатеринбурга, и всей Свердловской области, способствуя развитию региона.

Авиакомпанию основал летчик

Бессменным руководителем «Уральских авиалиний» на протяжении всех этих лет является Сергей Николаевич Скуратов. Пилот первого класса, он освоил семь типов самолетов, налетал 11 тысяч безаварийных часов. А еще глава авиакомпании – обладатель почетных званий: Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный гражданин Свердловской области, Почетный гражданин города Екатеринбурга. Награжден нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота», орденом Дружбы, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» ценит трудовые кадры, строг в вопросах обеспечения безопасности полетов и внимателен к людям, говорят сотрудники.

В 2023 году «Уральские авиалинии» перевезут 100 миллионов пассажиров

За почти 30 лет услугами «Уральских авиалиний» воспользовались более 92 миллионов человек, а в год 100-летия отечественной гражданской авиации этот показатель достигнет 100 миллионов. Каждый пятый житель России хотя бы раз летал на самолете с красно-синим логотипом UralAirlines. Среди пассажиров – бизнесмены и политики, известные люди, врачи и учителя. Часто «Уральские» выступают крыльями крупных спортивных или светских мероприятий, перевозя спортивные команды, иностранные делегации и театральные труппы.

В авиакомпании говорят, что именно пассажиры делают ее сильнее и мотивируют постоянно развиваться. Не зря девиз авиакомпании звучит так: «Ваши мечты – наши крылья».

Экипаж знаменитого рейса, севшего на кукурузное поле

Фото: «Уральские авиалинии»

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