За дискредитацию армии за год оштрафовано 124 свердловчанина

В 2022 году районные суды Свердловской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ 124 человека.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель облсуда Владимир Дмитриев. «Такие дела поступали в районные суды, они рассматриваются в рамках Кодекса об административных правонарушениях. По статье 20.3.3. КоАП были привлечены к ответственности 124 лица, все они оштрафованы», – рассказал Дмитриев.

Как уже сообщал «Новый День», за дискредитацию ВС РФ привлекались в к ответственности и известные уральцы. Среди них – бывший депутат гордумы Екатеринбурга и заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев, артист «Коляда-театра» и музыкант Олег Ягодин, новый директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Их всех обязали заплатить штраф.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан физлицом-иноагентом) привлекался к административной ответственности по этой статье трижды. По трем постановлениям суда он должен был выплатить государству 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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