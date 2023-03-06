Митрополит жестко высказался об Артемовске-Бахмуте: «Зависимость от чужого мнения – это слабость»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений жестко высказался о возвращении советских топонимов на территориях, освобожденных российскими военными от ВСУ. «Мы сами не разделяем тех ценностей, которые стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями. В коммунистическую утопию не верили сами советские вожди, а среди разрушителей СССР были сплошь партийные деятели. Последовательным коммунистом был лишь Пол Пот в Камбодже, который своим правлением ужаснул весь мир. Уверен, что те люди, которые поддерживают возвращение советских названий, делают это не потому, что хотят обобществить средства производства, объединить всех пролетариев, «все отнять и поделить» и т.д. Дело в ностальгии по тем сильным сторонам СССР, которые, несомненно, были. Отчасти это ностальгия не по реалиям советского строя, а по советским мифам, но это и не важно. Мифы в этом смысле даже полезнее», – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению митрополита, люди тоскуют по силе империи, а не по ее атрибутам. «Вместо того чтобы лгать о своей любви к Советскому Союзу, лучше верните нам его силу. Не надо этих имитаций в виде возвращения советских названий. Верните нам не воспоминания о советской славе, а саму эту славу», – подчеркнул он.

Также клирик отметил, что возвращение советских названий «показывает нашу несамостоятельность и вторичность». «Мы в этом вопросе отстраиваемся от своего противника: мол, если наш враг что-то не любит – мы обречены это полюбить. Раз противник вернул городу его историческое имя Бахмут, значит, будем назло называть его Артемовском. И все равно, что это поселение Бахмутом назвал русский царь Иван Грозный, а статус города присвоил российский император Петр Первый, опять же с именем Бахмут. Зависимость от чужого мнения – это слабость. Мы должны идти со своей идеей, которую знаем, а не определять свою позицию абы как, лишь бы противоположно той, что имеет наш враг. Это слабая позиция, тупиковая, унизительная и проигрышная», – добавил митрополит.

Екатеринбург, Елена Сычева

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