Предприниматели Екатеринбурга смогут разместить рекламу на цифровых билбордах с оплатой только за гарантированный результат erid: 2Vtzqw8Lbab

Бизнес Екатеринбурга получил возможность рассказать о себе на 130 цифровых экранах Gallery во всех районах города, которые охватывают 95% населения. Закупить и разместить рекламу можно оперативно с помощью сервиса «Плюс», и платить придется только за гарантированный результат.

Такую возможность предпринимателям предоставляет крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery, который внедрил качественно новый метод размещения DOOH. Продукт «Плюс» действует по принципу Programmatic guaranteed: клиент платит за гарантированный результат кампании – фиксированное количество рекламных контактов (OTS), либо заданное число показов. 130 цифровых экранов Gallery расположены в лучших локациях Екатеринбурга, а рекламная кампания стартует в течение суток с момента заказа. При этом оператор предоставляет размещение под ключ: от разработки макета до расширенной post campaign аналитики.

В рамках кампании можно настроить показы по дням недели и часовым интервалам, а также выбрать конкретные районы в желаемых городах для размещения. Дополнительная возможность «Плюса» – профилирование адресной программы. Его осуществляют с помощью технологий Big Data. Аналитику аудитории каждой рекламной конструкции специалисты оператора проводят в два этапа. На первом формируют массив MAC-адресов потребителей, которые проезжали мимо цифрового экрана за последние 30 дней. На втором готовый сегмент дополняют данными «Яндекс.Аудитории» или MyTarget по ряду параметров: пол, возраст, доход, интересы, город проживания. Затем сотрудники Gallery подбирают оптимальную адресную программу, которая существенно увеличит эффект кампании – последующие медиаизмерения покажут, что доля целевой аудитории для таких билбордов заметно выше.

Новый метод размещения DOOH с оплатой за результат дает большие возможности. Во-первых, это оперативный запуск рекламы с федеральным охватом. Ведь помимо экранов в Екатеринбурге, цифровая сеть Gallery располагает цифровыми билбордами в самых удачных локациях 20 других крупнейших городов России. Во-вторых, происходит существенное расширение адресной программы с охватом целевой аудитории без увеличения бюджета кампании. В-третьих, возможен запуск небольших флайтов на одном или нескольких цифровых билбордах рядом с точками продаж той или иной компании. В-четвертых, происходит гибкая настройка рекламы по обширному ряду параметров, включая погоду и пробки. Кроме того, Gallery выгружает сегменты MAC-адресов для дальнейшего воздействия на тех же пользователей в интернете.

По итогам кампании рекламодатели Екатеринбурга получат расширенный отчет, где можно проследить динамику роста охвата по дням и часам, распределение OTS по конкретным поверхностям, профиль аудитории. Также Gallery предоставляет замеры эффективности: Sales Lift, Brand Lift, расчет доходимости до сайта или торговой точки.

Присоединяйтесь к «Плюсу» и расскажите о своем бизнесе всему городу!

Gallery – лидер рынка цифровой наружной рекламы (по количеству сетевого цифрового инвентаря, по данным Admetrix за март 2023 года). Компания присутствует на рынке наружной рекламы 29 лет. В ее активе более 15 тыс. собственных рекламных поверхностей в 34 городах России. Gallery также является флагманом диджитал-направления с крупнейшей в стране федеральной сетью цифровых рекламных поверхностей среди операторов наружной рекламы, насчитывающей более 830 экранов с технологией Wi-Fi-аналитики. С 2018 года входит в группу компаний «Медиа1».

«Медиа1» – крупнейшая российская частная группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся медиаактивы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», канал «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц. Ключевой приоритет компании – развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах.

Реклама. ООО «Гэллэри Сервис», ИНН 7714564333

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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