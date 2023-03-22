Киев приговорил екатеринбургского депутата к 15 годам колонии

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») приговорен Украинским судом к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (заочно). Его и еще 19 парламентариев признали виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины».

Официальный телеграм-канал СБУ сообщает, что, поскольку осужденные российские парламентарии находятся на территории РФ, приговор был вынесен заочно, а начало срока отбывания наказания будет вестись с дня их фактического ареста.

Украинский суд поставил Альшевских и его коллегам в вину то, что 15 февраля 2022 года они поддержали прямое обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, а 22 февраля 2022 года – проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР). Добавим, что в первом случае «за» голосовал 351 депутат Госдумы, а во втором – решение было принято единогласно, но о приговорах в отношении других российских депутатов Госдумы СБУ пока не сообщает.

Ранее Андрей Альшевских за те же действия попал в санкционный список Евросоюза.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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