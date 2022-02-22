«Вопрос жизни»: Госдума единогласно ратифицировала договоры России с ДНР и ЛНР

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР). Документы создают правовую основу для защиты ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, за этим решением стоят жизни и здоровье миллионов людей.

«Это стратегическое решение не только для нашей страны, для всего мира. Потому что вчерашним решением наш президент остановил войну, гуманитарную катастрофу, бойню. И здесь не вопрос в территориях. Это вопрос жизни и здоровья миллионов граждан. И когда речь идет о санкциях – да, санкции мешают нам развиваться, но они по любому были бы… были бы также, если б этого решения не состоялось», – сказал Володин.

В ходе обсуждения все фракции высказали в поддержку суверенитета ЛДНР. В договоры была внесена лишь одна поправка, чтобы документы вступали в силу не в течении 10 дней, как предусмотрено законом, а сразу после их официальной публикации.

В итоге все присутствующие на пленарном заседании парламентарии поддержали законопроект единогласно, завершив голосование бурными аплодисментами.

Ратификация договоров позволит тесно сотрудничать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности. В частности, документы предусматривают совместную охрану границ ДНР и ЛНР. Они также дают право строительства, использования и совершенствования вооруженными силами друг друга военной инфраструктуры и военных баз (объектов).

«Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – говорится в договорах.

Кроме того, соглашения предусматривают сотрудничество по широкому спектру направлений в экономической, социальной, гуманитарной сферах.

Документы заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить их действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Ранее сегодня соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией были одобрены в парламентах Луганской и Донецкой народных республик.

Москва, Мария Соколова

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