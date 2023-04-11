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Вторник, 11 апреля 2023, 12:01 мск

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Из-за санкций уральским спортсменам начнут платить за победы на всероссийских соревнованиях

Для свердловских спортсменов, которые станут победителями на всероссийских соревнованиях, планируют ввести денежное вознаграждение из областного бюджета. Раньше такие выплаты полагались только победителям международных соревнований различного уровня.

Соответствующий законопроект внесен в заксо группой депутатов. В пояснительной записке говорится, что спортсменов необходимо поддержать в условиях внешнего санкционного давления, «повлекшего лишение их возможности принимать участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и (или) чемпионатах Европы».

Авторы законопроекта предлагают внести в областной закон «О физической культуре и спорте» поправку, которая гласит, что на денежное вознаграждение имеют право победители международных и всероссийских спортивных соревнований. Средства на это планируется взять из той статьи бюджета, которая предназначена на поощрение спортсменов, достигших высоких результатов.

Отметим, что в областном бюджете 2019 года было заложено более 57,2 миллиона на выплату премий победителям и призерам XIX Зимних Сурдлимпийских Игр. На денежное вознаграждение медалистам летней Олимпиады-2020 было заложено 6,8 миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, выступила за недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. 28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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