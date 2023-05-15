Климатолог о будущем: из-за лесных пожаров надо будет ставить фильтры для воздуха

Климатолог УрФУ Константин Грибанов объяснил, чем грозят лесные пожары и почему их невозможно обнаружить до того, как пламя охватит большую территорию.

Как пояснил климатолог, глобальное потепление и лесные пожары влияют друг на друга: потепление климата влияет на увеличение вероятности пожаров, и, в свою очередь, пожары, выбрасывая потоки парниковых газов, способствуют потеплению климата. «Лет 10 назад, когда я начал заниматься изучением этого вопроса, количество углекислого газа в атмосфере составляло 350 миллионных долей. Сейчас в среднем по планете оно приближается к 420 миллионных долей. В городе может быть и тысяча. При таком показателе врачи советуют открывать форточки, проветривать помещение, так как некоторым людям может быть нехорошо. Так вот, лет через 50, когда будет тысяча, открывать форточку будет бесполезно, надо будет устанавливать фильтры для воздуха чтобы отфильтровывать CO 2 », – поделился Константин Грибанов. Он отметил, что пожары в России не самые страшные, по данным Copernicus Fire Monitoring, на сегодня самая критичная ситуация – наиболее мощные пожары – в Африке, Южной Америке, Мексике, Индии. И все они в том числе вносят вклад в глобальное потепление климата и увеличение количества углекислого газа в атмосфере. Сейчас ученые пытаются решить задачу, как извлечь углекислый газ из атмосферы и разместить, например, в экосистемах в виде древесины или углерода в почве.

Еще одна проблема – обнаружение пожара в самом его начале. Пока сделать это нереально. «На сегодня я знаю только о четырех пригодных для мониторинга спутниках – три спутника NASA и один российский «Метеор-М». У них получается «смотреть» на одно и то же место каждые шесть часов, – отметил Константин Грибанов. – У спутников есть такая характеристика, как полоса обзора. Полоса обзора спутников, которые я перечислил, 2-3 тыс. км. Длина экватора – 40 тыс. км. Берем половину – 20 тыс. км, потому что за одну орбиту спутник имеет восходящую траекторию с юга на север и нисходящую с севера на юг, то есть он дважды пересекает экватор за одну орбиту. И накрывает, скажем, два раза по 3 тыс. км. Если мы разделим эту дистанцию на полосу обзора, то получится, что каждые 6-8 часов спутник может «посмотреть» в одну точку». Но спутники просматривают территорию около километра вниз и около двух, когда «поворачивают голову» влево и вправо. То есть если на одном пикселе, где отражается территория размером километр на километр или два на два, горит пожар 10 на 10 метров (к примеру, дом), спутник этого еще не увидит. Спутник заметит пожар уже на бо́льшей территории и при отсутствии облачности. А территория России огромна, чтобы заметить пожар оперативно, нужно не менее ста орбитальных сенсоров с высоким спектральным разрешением, которые будут ежедневно мониторить и обнаруживать маленькие пожары.

Екатеринбург, Марина Иванова

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