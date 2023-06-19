Мэр Екатеринбурга расскажет думе об итогах работы в «санкционном» 2022 году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступит с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы. Мэр представит доклад 20 июня – на формально последнем заседании нынешнего созыва ЕГД.

В 313-страничном отчете градоначальника подробно описывается влияние санкционного кризиса на экономику уральской столицы. Так, в Екатеринбурге впервые в новейшей истории было зарегистрировано падение оборота розничной торговли – на 15% (даже во время жестких локдаунов в 2020-м году потребительский рынок потерял меньше). Годовая инфляция составила 13,4%. При этом в городе ускорился рост промышленного производства, в основном, за счет выполнения гособоронзаказа. Согласно данным мэрии, средняя зарплата в Екатеринбурге в 2022 году составила 72 581 рубль. К началу 2023 году в городе фиксировались рекордно низкий уровень безработицы (0,44%) и растущий дефицит кадров – на одного безработного приходилось 5,8 вакансий.

В Екатеринбурге по-прежнему регистрируется естественная убыль населения. Ослабление пандемии Covid-19 в 2022 году привело к резкому снижению показателей смертности (умерло 17 509 человек, что на 23% меньше, чем в 2021 году). Но рождаемость тоже продолжает падать – в прошлом году родилось 16 192 детей, это на 4,3% меньше, чем в 2021 году. Также в Екатеринбурге впервые за 30 лет зарегистрирован миграционный отток населения. В 2022 году в город прибыло 30 647 человек, а уехало 37 106. Общая миграционная убыль составила 6459 человек (в 2021 был миграционный прирост – 3953 человека).

Профильные комиссии Екатеринбургской думы рассматривали отчет главы города по частям. На прошлой неделе все комиссии оценили деятельность Алексея Орлова на «удовлетворительно». Депутаты также получили от мэрии специальные анкеты, где могли записать дополнительные вопросы к мэру. Ответы на них Орлов должен будет дать на завтрашнем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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