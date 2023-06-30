Вакцинация – дешевле, чем лечение, нужно, чтобы это поняли в регионах. На Урале ведущие медики страны и округа обсудили опасное заболевание

Сегодня в Екатеринбурге собрался совет экспертов, в который входят главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения России и всех уральских минздравов и депздравов. Задача медиков была в том, чтобы найти решение одной из насущных проблем, с которой сталкиваются представители многих отраслей медицины – заболеваемость пневмококковой инфекцией.

Справка. Пневмококковая инфекция вызывает различные заболевания, включая пневмонию, сепсис, менингит, синусит, отит и многие другие воспалительные процессы. Прививка от пневмококка включена в национальный календарь для детей, которые наиболее уязвимы для бактерии. Взрослые подвержены ей в меньшей степени, но это касается лишь здоровых людей до 65 лет. Люди старшего возраста находятся в группе риска, как и те, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, люди со сниженным иммунитетом, с сахарным диабетом обоих типов. Кроме того, пневмококк опасен для тех, кто постоянно находится в организованных коллективах – служит в армии, отбывает наказание в местах лишения свободы, проживает в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Галина Игнатова

В ходе совета эксперты выяснили, что на Урале заболеваемость пневмококковыми инфекциями составляет приблизительно 40-45% – этот показатель примерно равен общероссийскому, сообщила «Новому Дню» главный внештатный специалист-пульмонолог Уральского федерального округа Галина Игнатова. Однако она подчеркнула, что в УрФО выше смертность от этих же заболеваний: 16,5 на 100 тысяч населения против 9,6 на 100 тысяч.

Сергей Авдеев

Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев обозначил в своем докладе сразу несколько важных проблем, связанных с распространенностью пневмококка. В комментарии «Новому Дню» он объяснил, что сейчас в России циркулируют преимущественно те серотипы, которые содержит вакцина, – то есть прививка надежно защищает от самых часто встречающихся в нашей стране пневмококков.

При этом те же серотипы становятся все устойчивее к антибиотикам, в том числе четвертого поколения. И для медиков с каждым годом все труднее лечить, например, пневмонии, вызванные пневмококковой инфекцией.

Ссылаясь на исследования, опубликованные в «Ланцете», Авдеев уточнил, что эта бактерия находится в тройке мировых возбудителей инфекционных заболеваний. И она же занимает первое место в мире по выведению из строя работоспособного населения – именно от болезней, связанных с пневмококком, люди на всей планете чаще и дольше всего становятся нетрудоспособными. Что сильно влияет и на экономику. Эксперт пояснил, что эти моменты должны взять во внимание и в субъектах РФ, взвешивая аргументы за и против включения вакцины в региональные календари.

Алла Рудакова

Профессор кафедры управления и экономики фармации Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Алла Рудакова, в свою очередь, отметила, что высокий охват прививками групп риска поможет сэкономить бюджетные деньги, которые каждый год тратятся на лечение пациентов с пневмококковой инфекцией. «Если мы будем в группе старше 65 лет использовать одну дозу 13-валентиной вакцины, то затраты на вакцинацию будут гораздо меньше, чем затраты на лечение», – отметила она.

Роман Полибин

Пока же охват прививками от пневмококка среди взрослых крайне низок. «Сейчас этот показатель составляет около 6,8%, а в УрФО – только 6,1%. Это крайне невысокая цифра, и ее увеличение является для нас приоритетной задачей в соответствии со стратегией развития иммунопрофилактики, которая принята постановлением правительства РФ», – рассказал «Новому Дню» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.

Важным шагом должна стать не только административная работа, связанная с включением вакцинации от пневмококка в региональные календари, но и просветительская деятельность. Полибин подчеркнул ее значимость, проиллюстрировав свои слова данными опросов последних трех лет. Если в 2020 году отрицательно относились к вакцинации 16,4% опрошенных педиатров, терапевтов, врачей общей практики и гинекологов, то к этому году показатель сократился до 7%.

В заключение эксперты приняли резолюцию, установив, что единственный способ существенно повлиять на снижение заболеваемости и смертности от пневмококка – увеличить охваты вакцинации. В ходе обсуждения они определили, что поэтапно уже к 2025 году показатель должен достичь 50% взрослых из групп риска. Кроме того, впервые эксперты предложили включить в список на приоритетную вакцинацию тех, кто уже перенес пневмонии и Covid-19. Резолюция будет направлена в органы исполнительной власти в сфере здравоохранения всех регионов Уральского федерального округа, которые должны будут с привлечением главных внештатных специалистов рассчитать годовую потребность в вакцине от пневмококковой инфекции, а также включить рекомендации о вакцинации в терапевтический план ведения пациентов из групп риска узкими специалистами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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