«Подарок» Украины, подстава западных спецслужб и «дело его живет», – политологи о гибели Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет, в списках пассажиров которого были владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его ближайший соратник Дмитрий Уткин. Пока одни эксперты строят версии, другие призывают проявить терпение и дождаться официальных комментариев.

Например, политолог Сергей Марков считает, что за крушением самолета стоит Украина. «Подтверждение того, что Пригожина взорвали не российские, а украинские спецслужбы в том, что убиты не только Пригожин и Уткин, но и другие, в том числе – ни в чём не повинные пилоты. Российские спецслужбы так бы с российскими ни за что не сделали. А украинские спецслужбы легко могут убить всех. Они обещали подарок Украине к дню независимости – и они его сделали. Для Путина Пригожин не проблема уже. Для Шойгу Пригожин не проблема уже. Местью большие начальники не занимаются, потому что у них слишком много реальных проблем и реальных врагов», – написал он в своем тг-канале «Логика Маркова».

Политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» пишет: «Медийных версий авиакатастрофы самолета с Пригожиным и сотоварищами будет много: от украинского терракта, отключенного транспондера в зоне Валдая и до коллективного самоубийства. Используют событие все – от Байдена и до сторонников ЧВК. Портрет Пригожина будет висеть на лобовых стеклах автомобилей, как раньше сталинский.

Можно ли отрицать версии мести и подставы западных служб по Пригожину? Нет. Это вполне высоковероятная линия расследования. События на африканском континенте в Нигере создают огромную угрозу для интересов США и Франции. Переброска ЧВК «Вагнер» в Африку – не секрет. Деморализовать лидеров Африки принимавших участие в африканском форуме в Москве? Тоже цель, но тогда сейчас мы увидим это по действиям наших властей – помощь должна быть оказана вдвойне».

Политический обозреватель канала «Царьград» Андрей Перла акцентирует внимание не на том, что произошло накануне в Тверской области, а на том, какая судьба ждет ЧВК «Вагнер»:

«Тут надо рассматривать несколько обстоятельств. Во-первых, Белоруссия. Батьке Вагнер нужен как инструмент давления на Польшу и прибалтов. Так что, с высокой вероятностью, в каком-то виде Вагнер там сохранится. По крайней мере на какое-то время. Но, во-вторых, такие структуры, как созданная Пригожиным, всегда завязаны на своего создателя. Если он уходит, структура вряд ли может сохраниться. Так что Вагнер ждут очень серьезные изменения. Это если говорить мягко. Но, в-третьих, Вагнер был важным фактором влияния России в некоторых странах Африки. Это влияние Россия попытается сохранить. И даже приумножить. Тем или иным способом, возможно, включая часть людей или частей Вагнера в какие-то другие структуры. Так что в каком-то смысле если Пригожин умер, то дело его живёт. Но вот что важно. Никогда впредь негосударственная силовая структура не сможет претендовать в России на политическое влияние», – считает он.

Как уже сообщал «Новый День», бизнес-джет Пригожина, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Пригожин о своей смерти

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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