«Мы обязаны бороться за медали». Дирекция ХК «Автомобилист» обозначила планы на сезон

В Екатеринбурге начинается сезон большого хоккея. В субботу, 2 сентября, местный «Автомобилист» сыграет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ. На домашнем льду екатеринбуржцы встретятся с магнитогорским «Металлургом» – главным соперником «Автомобилиста» в прошлом розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.

На предстартовой пресс-конференции спортивный директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков обозначил цели команды на сезон 2023/2024. «Задачи ясны по умолчанию. Мы обязаны бороться за медали, какие именно – жизнь покажет. Но борьба за медали должна быть в головах наших хоккеистов», – заявил он.

Главным тренером команды остается Николай Заварухин. Он сообщил, что летние сборные прошли по усеченной программе, однако все хоккеисты получили достаточный объем игровой практики на предсезонных турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге. Из семи матчей «Автомобилист» выиграл только один – против «Сочи» со счетом 8:2.

«Ребята играли под нагрузкой. Не скрою, были хорошие, плотные сборы. Надеюсь, что к старту чемпионат ребята отойдут. Сейчас мы даем им меньше нагрузки, проводим быстрые тренировки, чтобы подстроить команду под игровой ритм», – рассказал наставник команды.

Заварухин также представил новичков «Автомобилиста»: «У нас появился вратарь Евгений Аликин. Он еще перспективный, несмотря на возраст 28 лет. Парень голодный до результата, рассчитываем, что он станет первым номером. Надеемся, что будет живая конкуренция со вторым вратарем Владимиром Галкиным, и у них сложатся спортивно-дружеские отношения. На место ушедшего Алексея Василевского мы взяли Кирилла Воробьева. Он блокирует шайбы, играет в меньшинстве, также голодный до хоккея. При желании будет прогрессировать.

Еще один новичок – Максим Осипов. Его брали на позицию стоппера, он может сыграть в большинстве. Быстро влился в команду и показал твердый характер, не боится силовой борьбы. Алексей Бывальцев – хороший центральный нападающий. Мы знали, что он неплохо играл в «Тракторе». Надеемся, что получится связка с Олегом Ли. Бывальцев неплохо играет в большинстве и меньшинстве и может стать хорошим козырем на вбрасываниях».

«Автомобилист» также сохранил легионеров – остались нападающие Стефан Да Коста, Брукс Мейсек и Кертис Волк, защитники Джесси Блэкер и Ник Эберт. По новым правилам КХЛ в командах могут быть только три иностранных игрока, а не пять, как раньше. Но канадцы Блэкер и Волк имеют гражданство Казахстана, поэтому не считаются легионерами, таким образом, екатеринбургский клуб выполнил требование лиги на сокращение иностранцев.

Легионеры «Автомобилиста» получают гонорары в рублях. Журналисты поинтересовались, не беспокоит ли иностранных игроков нынешний курс доллара. Максим Рябков ответил, что таких обращений к нему не поступало. «Они за эти годы уже привыкли, что у нас курсы скачут то вверх, то вниз. Если у них есть финансовые советники, то, наверное, они советуют выбрать стратегию дождаться возможного отскока и потом конвертировать в валюту, чтобы не было потерь в деньгах», – сообщил директор команды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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