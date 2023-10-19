Что улучшил, что ухудшил: итоги первой пятилетки Игоря Кабца в Первоуральске

Подходит к концу первый 5-летний срок Игоря Кабца в должности главы Первоуральска. Одним из финальных аккордов, судя по всему, станет крупная авария на водоводе, которую, впрочем, удалось ликвидировать меньше, чем за сутки. Но до этого были и другие заметные события.

«Новый День» спросил уральского политтехнолога Александра Ханина, который в прошлом возглавлял управление по взаимодействию с органами власти ПНТЗ, что он может навскидку вспомнить из пятилетней истории пребывания Игоря Кабца на посту главы Первоуральска.

Среди позитивных итогов Александр Ханин отметил:

– открытие технопарка «Кванториум» и классов технологий в городских школах. «Это его фишка, он этому придавал особое значение», – отметил эксперт;

– реконструкция нескольких значимых общественных пространств Первоуральска: проспекта Ильича (по проекту центра урбанистики Сергея Капкова), парка «Корабельная роща», набережной;

– строительство новой школы и ФОКа в посёлке Билимбай;

– масштабная реконструкция Дворца водных видов спорта.

Многие эти проекты были реализованы в рамках программы «Первоуральск Преображение». Как уже сообщал «Новый День», соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано в июне 2019 года. Подписи оставили губернатор Евгений Куйвашев, глава города Игорь Кабец, акционер ЧТПЗ Андрей Комаров и разработчик концепции, урбанист Сергей Капков.

Среди не самых приятных итогов работы мэра Александр Ханин вспомнил:

– обустройство на Центральной площади перекрестка с крайне неудобной для водителей организацией движения;

– неудачу со строительством храма за ДК ПНТЗ (мэр оказался неспособен выстроить диалог с местными жителями, что привело к тому, что проект был заморожен);

-ситуацию с хоккейной командой «Уральский трубник» (клуб лишился большей части финансирования и сильных игроков);

– политическое фиаско: мэр разогнал актив и парализовал работу местного отделения партии «Единая Россия». Напомним, в 2021 году в Первоуральском округе на выборах в Госдуму за ЕР отдали свои голоса 34,21%, а на выборах в заксо – 35,73% (задача ставилась набрать не менее 40%);

– ситуацию в ЖКХ (назначение проштрафившегося в Ревде Полякова профильным заместителем, постоянные проблемы с питьевой водой, провал эпопеи с насосно-фильтровальной станцией). Напомним, на ее модернизацию потратили 630 млн рублей. Оценку проекту дали эксперты УрФУ. Вот к каким выводам пришли специалисты: «Технические решения проектной документации изначально не позволяли обеспечить заявленную проектную производительность насосно-фильтровальной станции по очищенной воде в 36 тысяч кубометров в сутки. На станции отсутствуют условия для выделения взвешенных частиц в осадок и его эффективного удаления… Фактически вода из водохранилищ по обводным трубопроводам, минуя установки ультрафильтрации, подается непосредственно в резервуары чистой воды».

Напомним, Игорь Кабец вышел в финал конкурса по отбору кандидатов на пост главы Первоуральска вдвоем с общественником Денисом Степанченко. На следующей неделе городская дума должна сделать свой выбор.

Первоуральск, Елена Владимирова

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