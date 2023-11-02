Завершено следствие по делу об убийстве матерью троих детей

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве троих детей, в котором обвиняется их мать Анастасия Петрова. Женщине грозит принудительное лечение в психиатрической больнице.

Во время следствия было допрошено свыше 20 свидетелей, проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, почерковедческая и комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертизы.

«Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. По итогам расследования материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей их передачи в суд с целью решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении фигурантки», – отметил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин.

Напомним, страшное убийство было совершено 26 декабря 2022 года. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

28 декабря женщину арестовали. Тогда ее адвокат рассказал, что женщина постоянно меняет свои показания, но вину свою частично признала. «Вину свою признала частично. Она постоянно меняет свои показания, потому что [испытывает] постоянный стресс. [В себе Анастасия или не в себе] это пока непонятно», – прокомментировал адвокат Олег Грязютин состояние своей подзащитной.

В сентябре Анастасии Петровой продлили арест до 25 декабря. Решение принял Ленинский районный суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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