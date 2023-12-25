«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 13 января запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан. Вылеты из Кольцово будут осуществляться трижды в неделю.

«Вылеты по понедельникам, четвергам и субботам», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга 19 самолётов Airbus и урегулировали все юридические вопросы, что позволяет летать за рубеж, не опасаясь санкций. С 24 декабря авиакомпания начала летать из Москвы в Дубай, с 27 декабря в ОАЭ запустят рейсы из Екатеринбурга. А в январе начнется полетная программа из Кольцово в Стамбул.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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