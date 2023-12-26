«Уральские авиалинии» запустят рейсы в четыре города Узбекистана

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 13 января запускает рейсы в Узбекистан. Из Екатеринбурга можно будет улететь сразу в четыре города: Ташкент, Самарканд, Фергану и Наманган, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, рейсы в Узбекистан с января запланированы из аэропортов Самары, Красноярска, Москвы (Домодедово и Жуковский). Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Напомним, «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга 19 самолетов Airbus и урегулировали все юридические вопросы, что позволяет летать за рубеж, не опасаясь санкций. С 24 декабря авиакомпания начала летать из Москвы в Дубай, с 27 декабря в ОАЭ запустят рейсы из Екатеринбурга. А в январе начнется полетная программа из Кольцово в Стамбул (Турция) и Баку (Азербайджан).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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