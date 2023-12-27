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Среда, 27 декабря 2023, 14:34 мск

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«Уральские авиалинии» в январе запустят прямые рейсы в Ереван

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о запуске очередных международных рейсов. С 13 января из Екатеринбурга стартует полетная программа в Ереван.

На текущий момент заявлено по 4 рейса в неделю. Летать в Армению будут Airbus-320. Кроме того, с 13 января в Ереван «Уральские авиалинии» полетят из московского Домодедово.

Напомним, «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга 19 самолетов Airbus и урегулировали все юридические вопросы, что позволяет летать за рубеж, не опасаясь санкций. С 24 декабря авиакомпания начала летать из Москвы в Дубай, с сегодняшнего дня в ОАЭ запустят рейсы из Екатеринбурга. А в январе начнется полетная программа из Кольцово в Стамбул (Турция), Баку (Азербайджан) и в четыре города Узбекистана.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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