Декабрь, который сумел удивить: за один месяц на Урале зафиксировано сразу три погодных аномалии

Декабрь 2023 года смог удивить даже бывалых жителей Екатеринбурга. Всего за один месяц синоптики зафиксировали – аномальный мороз, аномально высокую для декабря температуру воздуха и аномальный снегопад.

Напомним, что сначала на Урале стукнули морозы. В самый холодный день в Екатеринбурге, который выпал на 12 декабря, фиксировалось 29,9 градусов ниже ноля, а в области температура упала до абсолютного минимума – минус 44 градуса по Цельсию. Аналогичная температура фиксировалась только в 1929 году.

Потом пришла оттепель. 21 декабря стало самым теплым за 143 года.

«Дневной максимум в Екатеринбурге составил +2,1 °C, среднесуточная температура: +0,8 (+13,7 к норме) – самый теплый день 21 декабря как минимум за 143 года», – пишет в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Самые высокие температуры в ночь на 22 декабря были зафиксированы в Сысерти и Камышлове (+4,7 градуса), в Ирбите (+4,6), Артемовском и Тугулыме (+4,5). В Екатеринбурге ночью было +4 °C. Город превратился в одну сплошную грязную кашу.

26 декабря на Урал обрушились снегопады.

«Циклоны заполонили Европейскую часть России и Урал. Один из них поднялся с юга, прошел вчера через Челябинскую и поднялся на север Свердловской области, повсюду оставляя непрерывный снежный след. В большинстве районов региона за последние 36 часов (ночь-день 26 декабря и ночь 27 декабря) выпало 60-100% месячной нормы осадков, – сообщила Галина Шепоренко. – Значительно меньше осадков было на крайнем востоке и крайнем юго-западе Свердловской области. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125%, в Челябинске 130% месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 12-30 см. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега».

Сегодня интенсивность осадков снизится, хотя небольшой снег будет идти до конца года. Синоптики не исключают, что снегопады могут повториться на востоке области 29 декабря.

Екатеринбург, Елена Васильева

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