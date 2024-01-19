Специалист показал, как посчитать животных в лесу (ФОТО)

Ежегодно с середины января по 1 марта проводятся зимние маршрутные учеты диких зверей и птиц. Как по следам определить тот или иной вид животного и посчитать его численность, рассказал государственный инспектор по охране животного мира департамента Свердловской области по Сысертскому району Андрей Станиславович Сакулин.

«Зимние маршрутные учеты нужны для оценки состояния популяции диких зверей и птиц. По этой оценке инспекторы делают выводы, возрастает ли численность, остается на месте или падает. Если она падает – выясняем, в чем причина: бескормица, браконьеры или нападения хищников. Чтобы не допустить снижения численности диких животных, усиливается подкормка, а также охрана и регулирование численности, в особенности волков и лисиц. Для учетов важно определить не только направление их движения, а именно что это за зверь. Поэтому специалисты, которые занимаются подсчетом животных, должны быть опытными людьми, чтоб по следам определять зверей», – рассказал специалист.

Он пояснил, что учет на одном участке проводится в течение двух дней. Первый день – затирка: учетчик на снегоходе либо на лыжах проходит по запланированному маршруту. «Самое универсальное средство для зимних маршрутных учетов – лыжи, там, где снегоход не пройдет, на лыжах всегда пройти можно. Особенно если лыжи с «камусом», любую горку, любой бурелом – все можно преодолеть. Для снегохода все равно трасса нужна», – отметил инспектор.

Он притаптывает учтенный след, ставит крестик на этом месте, чтобы было видно, где старые следы. Через сутки специалист идет по этой же лыжне и отмечает новые следы, которые встретились ему на пути. Во время учета он пользуется спутниковым навигатором и видеокамерой. Данные заносятся в специальные ведомости, которые предусмотрены методикой.

К концу февраля все учеты должны быть пройдены, а итоговые данные каждое хозяйство обобщает в специальных ведомостях, которые сдаются районному инспектору. В свою очередь, он обобщает учеты по району и отправляет их в областной департамент по охране животного мира в Свердловской области, где смотрят уже на итоги по области и делают выводы, а губернатор утверждает лимиты на пользование объектами животного мира.

Как сообщил Андрей Сакулин, зимний маршрутный учет проходит на тех территориях Российской Федерации, где есть снежный покров. В Свердловской области он проводится во всех охотничьих хозяйствах, особо охраняемых природных территориях и на общедоступных охотничьих угодьях. Конкретно в Сысертском районе находятся 4 охотничьих хозяйства и парк «Бажовские места» площадью 60 тыс. га. За день инспекторы проходят здесь от 5 до 15 км.

По словам инспектора Сысертского района, в свердловских лесах учитываются все копытные животные: лось, кабан, косуля (на юге региона), северный олень и соболь (на севере). Также учитываются пушные виды, такие как куница, ласка, горностай, хорь. Находят и следы зайца, волка, рыси, росомахи, лисицы. Кроме зверей также во внимание берут и птиц: боровую дичь, глухарей, тетеревов, рябчиков, белых и серых куропаток.

Инспектор также объяснил, чем отличаются следы лося, волка и других животных: «Лось – крупное копытное животное. Если даже снег несвежий, его след сразу видно: он немного похож на человеческий. Однако основное отличие заключается в ширине шага – у следов лося намного больше расстояния. У волка нога сильная, все 4 пальца в комок собраны, поэтому след собранный. Собака же, не привыкшая ходить по глубокому снегу, пальцы расставляет, чтобы не тонуть в сугробах, и это заметно на следах». Также по следам специалисты определяют направление движения зверей: либо по выбросам снега, либо по загнутым ветвям, которые животные задевают по ходу движения. Если есть сомнения в определении животного по следам, то инспекторы смотрят на то, откусаны ли ветки, поскольку у зайцев, бобров, лосей и косулей желудок приспособлен для веточного корма и они им питаются.

«Когда находят труп животного, в любом случае, выясняются причины. Инспекторы по охране животных вызывают ветеринарную службу на это место, ветеринары берут пробы на болезни и, если есть признаки, на криминальную незаконную охоту, вызывают полицию и проводят дознание. Также важно, что от копытных животных, в частности от лося, кабана и косули в любом случае берутся ветеринарами пробы на сибирскую язву и другие болезни, даже если гибель животного была связана с травмой», – отметил специалист.

Андрей Сакулин также обратил внимание на статистику численности животных за последние 14 лет. С 2010 года наблюдается возрастание численности копытных: по лосю и косуле идет медленный прирост. Численность кабанов принято снижать, поскольку есть вероятность появления очага заболеваний, что скажется в отрицательную сторону и на экономике региона: «Несколько лет назад в районе Двуреченска была зафиксирована африканская чума свиней, что сильно влияло на диких животных. Было принято решение снижать численность кабанов, потому что, если этот очаг опять появится, гибель свиней будет не только среди диких, но и домашних. Это опасное заболевание как для свиней, так и для экономики региона. При заражении всех животных поголовно уничтожают и сжигают, чтобы чума дальше не распространялась», – отметил инспектор.

В парке «Бажовские места» специалисты стараются регулировать численность волков, которая не должна повышаться, поскольку эти животные питаются копытными. Чтобы не было переизбытка волков, и они не приходили в населенные пункты в поисках пищи, инспекторы подкармливают их. Специалисты стараются снижать и численность лисиц, потому что за последний год на территории Сысертского района было зафиксировано несколько очагов заболевания бешенством, что несет угрозу для человека.

Верхняя Сысерть, Дарья Деменева

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