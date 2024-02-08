Уральские ученые рассказали, как санкции повлияли на их работу

Уральские ученые рассказали, с какими трудностями столкнулись после введения санкций. По их словам, прочность международного сотрудничества зависит от конкретной ситуации, но обмениваться научной информацией стало одинаково тяжело для всех.

«Стало сложнее публиковаться в иностранных журналах. Если коллектив авторов полностью российский, то статьи проходят с большим трудом. Второй момент: к сожалению, большинство научной техники – иностранного производства. Если что-то сломается, будут сложности с ремонтом. Например, мы работаем с микроскопами, которые попали под санкции», – рассказал заведующий лабораторией цветных сплавов Института физики металлов УрО РАН Дмитрий Распосиенко.

Серьезным ударом для российских ученых стало закрытие доступа к базам данных Scopus и Web of Science. На этих ресурсах собраны качественные научные работы со всего мира. «С доступом к информации сейчас очень тяжело. Я лично не сталкивался с отказом публикации в иностранных журналах, работы нашего коллектива выходили с 2022 года. Но действительно слышал о таких примерах», – отметил и.о. заведующего лабораторией перспективных органических материалов Института органического синтеза УрО РАН Александр Степарук.

В то же время за последние два года добавилось прикладной работы, признают ученые. Это связано с разворотом на импортозамещение во всех областях. «Часть изделий и часть материалов, которые раньше не производились в России, теперь пытаются воспроизвести у нас. Есть простой путь – повторить технологию. Но для этого надо досконально знать материал. Некоторые промышленные предприятия приносят нам кусок материала и просят рассказать, из чего и как он сделан, чтобы потом воспроизвести из него деталь. Сейчас это распространенная материаловедческая задача», – добавил Дмитрий Распосиенко.

Импортозамещение коснулось даже гуманитарных наук. Историк и профессор УрФУ Константин Бугров привел пример с развитием внутреннего туризма в России: «В науке есть дорога от разработки до внедрения в жизнь. Если сейчас где-то работает внутренний туризм, значит, когда-то там поработали ученые, выявили историческую ценность места, создали нарратив».

В целом, вопросы импортозамещения научного оборудования в стране решаются, отмечают ученые. Есть проект «Наша лаба», который продвигает отечественные разработки. Недостающие приборы и реагенты институты получают с помощью параллельного импорта, поставками из Китая и Ирана.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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