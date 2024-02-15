«Коллективный Путин» – как до приезда президента федеральные випы тестировали настроения на Урале и дали всем выговориться

Сегодня в Свердловскую область с рабочим визитом приедет президент Владимир Путин. Ожидается, что он посетит предприятия двух городов региона – Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. Визита непосредственно в Екатеринбург, насколько известно, не будет. Однако, если вспомнить события последних нескольких недель, можно увидеть, что в столицу Урала один за другим приезжали несколько VIP-персон федерального уровня, каждый из которых взаимодействовал с определенной частью электората. «Если сложить всех вместе – у уральцев была возможность пообщаться с «коллективным Путиным» и задать ему все свои вопросы. А в АП получили срез мнений и настроений региона», – поясняет источник «Нового Дня» в администрации президента.

Череду визитов из Москвы в Екатеринбург начал 12 января кандидат в президенты от «Новых людей» депутат Госдумы Владислав Даванков, нацеленный главным образом на либеральный электорат. Особенно широкого резонанса эта поездка не получила. Главное, что запомнилось екатеринбуржцам – кандидат лично рисковал здоровьем, пытаясь в мороз уехать на трамвае с остановки «Педуниверситет». Прождав вагон 25 минут, Даванков пришел к выводу, что вторая линия метро – конечно, дело хорошее, но в первую очередь Екатеринбургу надо пополнить парк наземного транспорта. Те либерально настроенные граждане, что удовлетворения от визита Даванкова не получили, смогли проявить себя, поставив подпись за Бориса Надеждина, который хотел, но не смог стать кандидатом в президенты России.

30 января на Урал прилетел министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге – на ОКБ «Новатор» и Машиностроительном заводе имени Калинина. Это, пожалуй, был самый серьезный визит, как с точки зрения подготовки приезда Путина, так и с точки зрения целей и задач, которые решает СВО на Украине.

Уральскую молодежь взяла на себя директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, приехавшая в Екатеринбург 5 февраля. Сначала она посетила одну из средних школ, где ответила, запретят ли в России VPN. Затем Мизулина провела большую встречу со студентами УрФУ, где долго обсуждали вопросы патриотизма, службы в армии, цензуры и много другого. Итоги общения Мизулиной с молодежью в какой-то мере подвели бувально сразу на совещании в уральском полпредстве. Заместитель полпреда Борис Кириллов обсудил с ректорами Уральского округа, как эффективнее работать с современной молодежью и прививать ей любовь к Родине.

Наконец, 14 февраля «коллективным кандидатом номер один» были охвачены еще два сегмента аудитории. С утра финансовые, да и просто деловые круги с большим вниманием выслушали выступавшую на форуме «Кибербезопасность в финансах» главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Она, в частности, предложила ввести период охлаждения при выдаче онлайн-кредитов на крупную сумму – от 1 миллиона рублей. По ее мнению, между одобрением кредита и зачислением денег должно пройти не менее двух дней. Так что она подняла вопрос об острой нехватке специалистов в области кибербезопасности.

Завершил череду предварительных визитов вечером 14 февраля кандидат от КПРФ Николай Харитонов – он встретился со сторонниками, а также с теми, кто не смог решить свои проблемы с помощью муниципальных и федеральных властей, дав им возможность выговориться и по поводу будущего мусорного полигона на полях уральской житницы в Сысертском районе, и по вопросам размещения киосков в Екатеринбурге, и о закрытии Ельцин-центра. Пожилой коммунист обещал разобраться в каждом вопросе индивидуально, если понадобиться – с привлечением федеральных министров.

Политолог Анатолий Гагарин, комментируя «Новому Дню» многочисленные поездки московских политиков и чиновников в Екатеринбург, отметил, что наш город универсален – в нем можно найти представителей всех срезов общества, поэтому визиты так часты. «Конечно, реакция учитывается и самими политиками, и политологами, и государственными чиновниками, в этом смысле Урал – благодатный край», – считает он.





Екатеринбург, Евгения Вирачева

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