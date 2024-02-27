Обвиняемый в подготовке теракта на Алтае рассказал, что планировал разведку на Уралвагонзаводе

Обвиняемый в подготовке теракта в Алтайском крае признался, что изначально его интересовал местный филиал Уралвагонзавода. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости».

Уроженца Челябинской области сотрудники ФСБ задержали в октябре 2023 года. По данным спецслужб, он вступил за рубежом в состав проукраинской террористической организации и приехал на Алтай, чтобы совершить теракт в городе Рубцовске. В квартире, где проживал мужчина, силовики обнаружили детали для изготовления бомбы и взрывчатку массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По версии следствия, обвиняемый планировал взорвать здание администрации Рубцовска в День города.

Мужчина рассказал журналистам, что сам связался с террористической организацией и попросился в «боевое крыло», чтобы поехать на Украину. Но кураторы сначала предложили ему выполнить задание на территории России.

«Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип, наверное, у тебя там мама с папой живут [на Урале], тебе на них не наплевать, а там [на Алтае] – это уже не Россия… Маленький город Рубцовск, там есть Уралвагонзавод, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку», – отметил мужчина.

Однако позднее кураторы поменяли «объект» на администрацию Рубцовска. Обвиняемый рассказал, что бомбу планировалось замаскировать под ведро с грибами. При этом он признал, что операция с взрывом была очень рискованной, и у него вряд ли были шансы выжить.

В отношении мужчины расследуется несколько уголовных дел: по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта», части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Барнаул, Дарья Захарова

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