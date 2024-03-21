Матчи «Автомобилиста» покажут в кинотеатре

Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» принимает петербургский СКА у себя дома в рамках второго раунда плей-офф КХЛ. Уральцы ведут 2:0 в серии до четырех побед, впереди – третий и четвертый матч в Екатеринбурге.

Билеты на домашние игры были раскуплены за несколько часов. Но у болельщиков будет возможность посмотреть хоккей на большом экране. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба, 21 и 23 марта кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» покажет прямые трансляции домашних матчей «Автомобилиста» против СКА. Билеты можно купить на сайте кинотеатра.

Кроме того, сегодня будет организована трансляция матча на фуд-корте ТЦ «Мега» – там расположится фан-зона «Автомобилиста». Вход свободный.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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