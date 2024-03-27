В Екатеринбурге рыбаки до сих пор выходят на тонкий лед (ВИДЕО)

В Свердловской области лед на водоемах стал опасным. Но любители зимней рыбалки не хотят закрывать сезон: сегодня корреспондент «Нового Дня» заметил троих смельчаков на озере Шарташ и на Визовском пруду.

Опасная рыбалка

Теплая погода, ветер и осадки активно влияют на разрушение льда. Об этом ранее рассказывали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Кроме того, лед, образовавшийся нынешней зимой, неоднороден: из-за скачков температуры в нем появились прослойки воздуха, а его структура стала рыхлой. К тому же, под воздействием внутренних теплых течений, стоков, солнечного тепла лед начинает активно таять, выходить на него опасно. Так, вчера на Белоярском водохранилище двое мужчин провалились под лед.

Спасатели с наступлением тепла патрулируют берега водоемов и предупреждают граждан об опасности. За выход на лед грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей. Статистику по выписанным штрафам ГУ МЧС по Свердловской области ориентировочно предоставит завтра.

Как ранее писал «Новый День», особенно небезопасны в регионе так называемые водоемы с нарушенным термическим режимом – те, на которых расположены электростанции: Белоярское водохранилище в Заречном, Рефтинское водохранилище в поселке Рефтинский, Исетское водохранилище в Среднеуральске.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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