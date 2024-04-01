У Рона и Гермионы из зоопарка появились дети (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке появились два симпатичных малыша – дети игрунков Жоффруа.

Как сообщили в зоопарке, пол двойняшек пока не определен – пока они такие маленькие, что родители никого близко к ним не подпускают. Рон и Гермиона – прекрасные родители. Они по очереди занимаются детьми, давая друг другу время на отдых и прием пищи.

Игрунки Рон Уизли и Гермиона приехали в Екатеринбург летом прошлого года. Гермиона родилась в Новосибирске, Рон Уизли – в Москве. Их малыши интересуются окружающим миром, начинают шалить, но пока не отходят от старших. Питаются подрастающие игрунки уже не только молоком матери, понемногу начинают осваивать взрослое меню.

Увидеть Рона, Гермиону и малышей можно на 2-м этаже павильона «Южный». Добавим, что они – не единственные обитатели зоопарка с «литературными» именами. Например, старшего самца в семье барсуков зовут Фродо, а одного из его детей – Бильбо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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