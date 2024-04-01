В ЦВО на срочную службу призовут 58 тысяч мужчин

В России сегодня стартовал весенний призыв на военную службу. Как сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов, призыв проходит в 28 субъектах Центрального военного округа, за исключением ЯНАО (там есть только осенний призыв). Отправке в войска подлежат около 58 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Все новобранцы проходят профессионально-психологический отбор. Призывные комиссии принимают решение об отсрочке или отправке на военную службу призывника на основании состояния его здоровья, уровня образования, военной подготовки и результата отбора. По словам Малахова, всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки призывников в воинские части Московского, Восточного и Южного военных округов.

Срочников не направляют в зону СВО и места службы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонскую и Запорожскую области. Около трети призывников со сборных пунктов поедут в учебные соединения воинских частей, где в течение пяти месяцев будут осваивать современную военную технику. После получения воинской учетной специальности они будут распределены в войска. Также Малахов заявил, что часть призывников будут проходить службу в спортивных и научных ротах Минобороны РФ и в научно-производственных подразделениях, где решают научно-прикладные задачи в военной сфере. Однако точное количество таких новобранцев Виталий Малахов не назвал.

Весенний призыв продлится до 15 июля. Срок военной службы составляет 12 месяцев. С сегодняшнего дня в ЦВО работает горячая линия: 8 (343) 359-34-24. Специалисты ежедневно с 10 до 17 часов отвечают на вопросы по весеннему призыву.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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