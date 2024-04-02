Свердловский военком назвал норму весеннего призыва для региона

В Свердловской области для прохождения военной службы этой весной будет призвано более 4 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщил военный комиссар региона Юрий Аксенов. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

По словам военкома, свердловские призывники будут направлены в армейские части на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также зоны СВО. Особенностью нынешней призывной кампании стало повышение призывного возраста до 30 лет. Срок службы останется прежним – 12 месяцев. Военнослужащие по призыву будут уволены в срок, заявил Аксенов.

Часть новобранцев отправятся в учебные соединения для получения военно-учетной специальности, а затем их распределят по родам войск. Призывники с воинскими специальностями будут сразу направлены в воинские части сухопутных войск, воздушно-десантных, ракетных войск стратегического назначения. Ежегодно свердловские призывники попадают и в Президентский полк, однако Юрий Аксенов не уточнил, сколько новобранцев будет отобрано туда в текущий призыв.

«Все ребята, призванные из Свердловской области, при движении в составе воинских команд к местам прохождения службы будут обеспечены формой. Также призывникам выдаются банковские и персональные электронные карты. На всем пути следования новобранцам организовано питание в вагонах-ресторанах», – сообщил свердловский военком.

Как сообщал «Новый День», в 28 субъектах Центрального военного округа во время весеннего призыва планируется набрать для службы в армии около 58 тысяч новобранцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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