Пропавший дедушка из Казахстана нашелся живым

Родственники дедушки из Казахстана, пропавшего по дороге к сыну в Ревду, нашли его живым. Пенсионер находится в одной из больниц Екатеринбурга.

Увидев сообщения в СМИ, его лечащий врач связался с поисковым отрядом, а те – с супругой 79-летнего Святослава Свиридова. Та, увидев фотографию, подтвердила, что это ее муж. Волонтеры отряда Lider.kz Акмолинской области Казахстана говорят, что бабушка готова прямо сейчас выехать в Екатеринбург за своим дедушкой – но ей советуют взять с собой кого-нибудь из молодых родственников.

Напомним, Святослав Свиридов, родившийся 8 октября 1944 года, постоянно живет в Щукинске (Казахстан). 25 марта он поехал на поезде навестить сына, живущего в Ревде. 26 марта жене пенсионера позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции из Екатеринбурга, и сказал, что Святослав Васильевич сидит один на железнодорожном вокзале. Он передал трубку Свиридову, тот сказал, что ему плохо, а потом связь прервалась. Больше дедушка на связь не выходил, в квартире сына в Ревде он не появлялся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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