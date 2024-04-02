В Екатеринбурге мигранты штурмуют ГИБДД, чтобы обменять водительские права (ФОТО)

В Екатеринбурге возле здания МЭО ГИБДД скопилась огромная очередь, преимущественно из мигрантов. Люди пришли, чтобы обменять национальные водительские удостоверения на российские права. К этому их обязывает федеральный закон, вступивший в силу с 1 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около здания сейчас стоят более 50 человек. Обстановка в толпе напряженная. Сотрудники ведомства вынуждены силой сдерживать натиск мужчин, которые пытаются прорваться в единственную дверь. В очереди также есть российские граждане, которые пришли получать водительские права в общем порядке.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что в связи с наплывом посетителей в межрайонном экзаменационном отделении открыли дополнительные окна. Для разъяснения новых требований законодательства на работу выведены дополнительно пять госинспекторов. Кроме того, сотрудники подразделения МЭО дополнительно будут работать в выходные дни – 30 апреля и 11 мая. В Госавтоинспекции напомнили, что обменять иностранное водительское удостоверение автомобилистам необходимо в течение года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube