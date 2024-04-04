В ГИБДД ограничили число посетителей из-за антитеррора. Теперь мигрантов на улице еще больше (ФОТО)

В Екатеринбурге третий день продолжается столпотворение возле здания МЭО ГИБДД области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня толпа разделилась на две очереди – тех, кто записался на прием через «Госуслуги» и тех, кто пришел без записи.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу федеральный закон, обязывающий мигрантов с гражданством РФ или ВНЖ обменять национальные водительские удостоверения на российские права. Автомобилисты могут сделать это в течение года, однако иностранцы из ближнего зарубежья штурмуют ГИБДД со вторника.

В областной Госавтоинспекции заявили, что были готовы к наплыву посетителей. В межрайонном экзаменационном отделении на Чкалова, 1, увеличено число госинспекторов и открыты дополнительные окна. Кроме того, в текущем месяце отделение будет работать по выходным дням: 7, 14, 21, 28 и 30 апреля с 9:00 до 17:00.

В ведомстве также сообщили, что в здании МЭО ГИБДД ограничено число посетителей из-за антитеррористических мер. Вероятно, поэтому большинство пришедших обменять водительские права ждут на улице.

Накануне в СМИ появилась информация, что мигрантам у здания ГИБДД раздают повестки в военкомат. Корреспондент «Нового Дня» не нашел подтверждения этих сообщений. Очередь иностранцев по сравнению со вчерашним днем выросла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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