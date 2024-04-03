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Среда, 3 апреля 2024, 13:03 мск

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В ГИБДД объяснили, кому придется сдавать экзамен, чтобы получить российские водительские права вместо иностранных (ВИДЕО)

С 1 апреля 2024 года вступил в силу закон, который касается иностранцев – ездить по водительским правам, выданным за рубежом, нельзя. Это касается тех, кто ранее получил вид на жительство в России или же российское гражданство.

В пресс-службе ГИБДД Свердловской области подчеркнули – у них есть целый год на то, чтобы заменить водительские удостоверения, причем сдавать экзамены или учиться заново в автошколе не придется (только тем, кто получил гражданство или ВНЖ после 1 апреля 2024-го). Однако второй день областную Госавтоинспекцию осаждают толпы граждан соседних государств, которым нужно поменять водительское удостоверение. Из-за этого сотрудники свердловской Госавтоинспекции дополнительно будут работать в выходные дни, 30 апреля и 11 мая.

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Екатеринбург, Елена Сычева

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