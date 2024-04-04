Экологи напомнили, как уберечься от змей на даче

В Свердловской области начинается дачный сезон. За городом из-за раннего потепления просыпаются змеи. На Урале из ядовитых пресмыкающихся водятся только гадюки. Их укус может быть особенно опасен для людей с ослабленным, иммунитетом, склонных к аллергическим реакциям, для пожилых и детей. Пока в медучреждения региона не обращались люди, пострадавшие от укусов гадюк, однако экологи советуют быть внимательнее тем, кто собирается на дачу.

«Змеи любят погреться на сваленных досках, на кусках шифера, бывает, что они укрываются среди прошлогоднего мусора, например, в грудах обрезков деревьев. Поэтому надо быть предельно осторожными при уборке участка, а лучше не допускать захламления. Стоит использовать толстые резиновые перчатки и резиновые же сапоги, которые змее будет сложнее прокусить», – посоветовали в Российском экологическом обществе.

Добавим, при укусе гадюки нельзя высасывать яд из ранки, как говорится в некоторых рекомендациях в интернете. Также нельзя накладывать жгут. Нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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