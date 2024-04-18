На Урале проснулись змеи – что делать при встрече с ними

В Свердловской области начали просыпаться гадюки и ужи. Как вести себя при встрече со змеей и что делать в случае укуса, рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Екатеринбурга Анна Постовалова.

По словам специалиста, как только солнце стало греть, змеи начали просыпаться и выползать на открытые пространства.

В Свердловской области из змей встречаются гадюка, уж и медянка. Гадюка обычно большую часть времени проводит скрытно (в траве или компостных кучах). Чтобы погреться, она выползает на горячие камни. Также делает и уж, однако он предпочитает влажные местности (обычно встречается около водоемов среди зарослей).

«Встреча с пресмыкающимися – это никакое не страшное событие, это такое же общение с окружающим миром», – отмечает Анна Постовалова. Специалист советует при встрече со змеей дать ей возможность скрыться. Не нужно загонять животное в угол, трогать руками, а необходимо дать ей пространство, чтобы уползти.

Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться в травмпункт или отделение токсикологии. Запрещается употреблять алкоголь, поскольку он усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма. Также при укусе гадюки нельзя высасывать яд из ранки и накладывать жгут.

Как ранее писал «Новый День», на Урале пробуждение змей совпадает с началом дачного сезона. Укус ядовитых пресмыкающихся может быть особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, склонных к аллергическим реакциям, для пожилых и детей. В Российском экологическом обществе посоветовали при уборке участка надевать толстые резиновые перчатки и резиновые же сапоги, которые змее будет сложно прокусить.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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