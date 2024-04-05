Этой ночью на Урале похолодает до -13

После нескольких рекордно теплых дней в Свердловской области резко похолодает.

По данным Уралгидрометцентра, сегодня ночью в регионе будет от нуля до -5 °C, на севере области – еще холоднее, -8…-13 °C, возможен снег, ветер северный, с порывами до 17 м/с. Завтра днем температура воздуха повысится до +4, но в ночь на 7 апреля местами сохранятся морозы до -12 °C.

В Екатеринбурге сегодня ночью синоптики обещают 0…-2 °C, небольшие осадки в виде мокрого снега, завтра днем ожидается +1…+3 °C. Примерно такая же погода будет и в воскресенье.

Как уже сообщал «Новый День», вчера Екатеринбург установил суточной рекорд температуры за 4 апреля. Накануне в городе был зарегистрирован дневной максимум +17,2 °C – вчерашний день стал самым теплым с 1888 года. Среднесуточная температура составила +12,2°, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. Суточные рекорды за вчерашний день установили еще несколько свердловских городов: Ивдель (+18,2°), Туринск (+17,8°), Верхнее Дуброво (+16,6°), Красноуфимск (+15,1°).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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