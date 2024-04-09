Свердловское УГИБДД просит водителей не ездить в Курганскую область

Свердловские гаишники призвали водителей по возможности исключить из своих маршрутов поездки в курганскую область, где объявлен режим ЧС.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона. Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода. Маршруты передвижения планировать в объезд Курганской области», – советуют в ГИБДД.

Напомним, в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Накануне вечером губернатор Вадим Шумков отметил, что центральная часть Кургана, по прогнозам, может быть подтоплена. Школьники переведены на дистант, идет эвакуация из подтопленных населенных пунктов.

В Свердловской области ситуация с паводком пока оценивается как стабильная. Населенным пунктам ничего не угрожает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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