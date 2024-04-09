Глава ГИБДД Екатеринбурга предложил убрать самокаты от школ

Начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш считает, что было бы неплохо запретить ездить на самокатах рядом со школами.

Свое мнение он высказал прямо во время пресс-конференции, обращаясь к пресс-секретарю сервиса Whoosh Денису Балакиреву. «Нужно ограничить движение вблизи школ. Дети выходят из дома, садятся на самокаты, используя аккаунты родителей, и едут в школы на элетросамокатах. И причем небезопасно», – сказал начальник ОГИБДД.

Представитель сервиса ответил, что «нельзя подходить ко всем школам единым пакетом». «Надо смотреть условия проезда на каждом участке. Если есть альтернативный транспортный маршрут для пользователя, который будет исключать школы и при этом не увеличивать время в пути, то около учебного заведения надо делать зону запрета и ограничения скорости», – сказал Балакирев.

Добавим, что в городской администрации не исключают возможность расширения списка территорий, где скорость самокатов будет ограничена. Председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков призвал горожан присылать свои предложения к нему в комитет и обещал, что все они будут рассмотрены. Добавим, что в дни больших праздников, начиная со Дня Победы, на самокатах запретят ездить по центру города, где проходят массовые гуляния.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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