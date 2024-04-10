Обвиняемого в насилии над посетителем владельца кафе «Ромашка» отправили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил в силе решение новоуральских коллег о заключении под стражу до 23 июля владельца кафе «Ромашка», которого обвиняют в избиении посетителя и совершении насильственных действий сексуального характера.

Как уже писал «Новый День», дикая история произошла еще 7 октября 2023 года. Пострадавший освободился из колонии, где сидел за убийство двух жителей Новоуральска, совершенное много лет назад. После освобождения он пришел на поминки по случаю годовщины смерти одного из убитых им людей, который был другом семьи владельца кафе «Ромашка». По одной из версий, гость угрожал родственнику погибшего, говорил, что еще и его убьет, и это спровоцировало жестокую расправу. «Это была ответная реакция», – заявил один из свидетелей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч.1.ст. 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью». Владельца кафе быстро нашли и отправили под домашний арест.

27 марта 2024 года Новоуральский городской суд изменил меру пресечения Бугаенко с домашнего ареста на содержание под стражей, его адвокат подал апелляцию. «Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах подсудимого Бугаенко И.П. на постановление Новоуральского городского суда от 27 марта 2024 года. Указанным постановлением Бугаенко, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 132 УК РФ, изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу по 23 июля. Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы апелляционной жалобы, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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