С улиц Екатеринбурга за один день вывезли 275 тонн грязи

Коммунальщики Екатеринбурга торопятся очистить улицы и тротуары города от грязи после таяния снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, только за прошедшие сутки рабочие вывезли с улиц около 60 тонн мусора и 275 тонн грязи. На мойку дорог израсходовано почти 1,5 тысячи кубометров воды.

Вчера днем и сегодня ночью специалисты вывели на улицы 40 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 17 подметальных машин «Скандия» и «Бродвей», 51 единицу вакуумно-дорожной и тротуарной техники, 9 моек высокого давления.

Напомним, некоторые виды работ начались еще в конце февраля – например, прочистка ливневой канализации. Коммунальщики направляли в ливневки струю горячей воды под давлением, чтобы освободить сток ото льда. «Месячник чистоты» традиционно начался с 1 апреля. В течение месяца коммунальщики будут убирать мусор с газонов, мыть ограждения, остановки и светофоры, ликвидировать свалки и менять испортившиеся урны и скамейки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube