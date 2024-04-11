В Екатеринбурге на почте стали продавать полисы страхования от укуса клеща

В Екатеринбурге с приходом потепления в почтовых отделениях начали продавать полисы страхования от укуса клеща. Страхование по ним действует год, а пострадавшим в случае чего обещают оказать все необходимые медуслуги.

«Полисы предлагают на Главпочтамте. Один стоит 350 рублей. Можно оформить и на себя, и на родственников. Но оплата почему-то только наличными», – рассказал житель Екатеринбурга.

Отметим, что в последние годы оформить страховку от клеща можно и в отделениях банков, и в страховых компаниях. В Екатеринбурге сейчас продают полисы на 6, 12 или 24 месяца со страховым покрытием от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Цена страховки составляет от 160 до 450 рублей, в зависимости от выбранных опций.

Страховщики обещают, что при наличии полиса пострадавшему будет оказана медицинская помощь в любом регионе страны, причем неограниченное количество раз. Как правило, это касается и амбулаторной, и стационарной помощи. Клеща исследуют, проведут все лабораторные анализы и назначат подходящее лечение.

Напомним, в Свердловской области клещи покусали 46 человек, из них 7 – в Екатеринбурге. В случае укуса клеща пострадавший может обратиться любой травмпункт, где и без страховки ему окажут помощь.

Естественно, самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация, но ее следовало начинать заранее. Непривитому человеку нужно пройти курс из трех инъекций с интервалом в месяц и год, но даже первые две создают частичную иммунную защиту.

При выезде на природу или дачу рекомендуется одеваться в закрытую одежду и обувь, желательно светлых тонов. После выхода из леса верхнюю одежду лучше снять и стряхнуть с нее возможных клещей на открытых пространствах, поскольку бывали случаи, когда люди приносили клеща домой в складках. Можно использовать репелленты и другие отпугивающие средства. Домашних животных после прогулки лучше вычесывать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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