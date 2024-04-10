Клещи покусали уже 46 свердловчан

В Свердловской области клещи покусали уже 46 человек, из них 7 – в Екатеринбурге. Врачи говорят о высокой активности этих опасных членистоногих.

«Сложно сделать прогноз на все лето, потому что даже в прогнозе погоды специалисты пока расходятся. Но если вспомнить прошлое лето, оно было очень жарким. И количество обращений, и количество заболевших клещевыми инфекциями было гораздо меньше, чем в 2022 году. Это объясняется тем, что когда жара сохраняется 3-4 недели, активность клещей снижается, они успевают пройти полный цикл развития. В этом году пока видим, что активность клещей интенсивная», – пояснил на брифинге главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Естественно, самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Непривитому человеку нужно пройти курс из трех инъекций с интервалом в месяц и год, но даже первые две создают частичную иммунную защиту.

При выезде на природу или дачу рекомендуется одеваться в закрытую одежду и обувь, желательно светлых тонов. После выхода из леса верхнюю одежду лучше снять и стряхнуть с нее возможных клещей на открытых пространствах, поскольку бывали случаи, когда люди приносили клеща домой в складках. Можно использовать репелленты и другие отпугивающие средства. Домашних животных после прогулки лучше вычесывать.

«Если клещ все-таки присосался, нужно добраться до медучреждения, где его извлекут. Клеща нужно обязательно обследовать. И после этого будет назначено профилактическое лечение. Если клещ заражен энцефалитом, пациенту будет введен иммуноглобулин. Если у него маркеры боррелиоза, то будут назначены антибиотики от возможной болезни Лайма», – рассказал Александр Харитонов.

Напомним, в этом году жители Екатеринбурга и области жалуются на то, что вакцина от клещевого энцефалита есть не во всех поликлиниках. Но на этой неделе ее обещают завезти. Бесплатно вакцина положена детям старше 15 месяцев и пожилым людям (первые две инъекции).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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