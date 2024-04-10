«Услуга должна быть бесплатной», – главврач объяснил, почему прививка от энцефалита не должна стоить 1600 рублей

Главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов объяснил, почему в некоторых поликлиниках стоимость вакцинации от клещевого энцефалита выросла. По его мнению, медучреждения включают в цену осмотр врача и последующее наблюдение. Хотя по полису ОМС оплачиваться должна только вакцина.

«По поводу платной вакцинации надо уточнять в конкретной поликлинике, что именно входит в оплату. Если входит только вакцина, то это будет стоить 500-600 рублей. Если входит оказание медпомощи – осмотр врача, введение инъекции, расходники и 30-минутное наблюдение после прививки – то будет другая цена. В каждом конкретном случае человек должен уточнять в поликлинике, за что именно он платит. Если у вас есть полис ОМС, то услуга должна быть бесплатной», – ответил Харитонов на вопрос «Нового Дня» на брифинге в мэрии.

Как ранее писал «Новый День», в некоторых детских поликлиниках Екатеринбурга выросла стоимость вакцинации от клещевого энцефалита. Например, в Академическом еще в марте прививка для ребенка стоила 800 рублей, а в апреле – уже 1600 рублей. В ДГБ № 15 стоимость составляет чуть больше 900 рублей. При этом в аптеках вакцина «Клещ-Э-Вак» продается за 500-600 рублей, правда, в наличии она есть далеко не везде.

Что касается бесплатной вакцины, она поступит в поликлиники Свердловской области в течение этой недели. «Бесплатная вакцина поступила в область в пятницу, в течение недели идет получение со складов, и в течение недели появится в поликлиниках и Екатеринбурга, и Свердловской области, – пояснил Александр Харитонов. – Напомню, что бесплатно прививают детей с 15 месяцев, а также пожилых людей, которые ранее не были привиты. Бесплатно ставятся первая и вторая прививка, последующие – за счет собственных средств».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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