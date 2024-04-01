Екатеринбуржцам отказывают в бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита

Жители Екатеринбурга жалуются на то, что им не делают бесплатную прививку от клещевого энцефалита. В региональный календарь входит вакцинация детей до полутора лет, а также людей старше 60 лет. Как рассказал «Новому Дню» екатеринбургский пенсионер Павел Сергеевич, в горбольнице № 6 ему отказались проводить вторую ревакцинацию от энцефалита. «Сказали, что бесплатная вакцина кончилась и что есть платная, но за 850 рублей», – пожаловался мужчина.

В ЦГБ № 6 не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что поставка бесплатной вакцины будет на следующей неделе. «После 10-12 апреля она в поликлиниках будет», – ответил он на вопрос «Нового Дня».

Он также отметил, что «платная вакцинация – это доступно». «Стоимость вакцины не такая большая – 500-600 рублей. В платных учреждениях плюс оплачивается оказание услуги вакцинации и осмотр врача», – добавил Харитонов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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